Спецслужби рф вербували в Одесі підлітків для диверсій і терактів
Сьогодні, 13:30
Працівники Нацполіції спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб, які вербували підлітків для вчинення диверсій.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.
«Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто», - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.
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Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.
«Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто», - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.
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