Спецслужби рф вербували в Одесі підлітків для диверсій і терактів

Спецслужби рф вербували в Одесі підлітків для диверсій і терактів
Працівники Нацполіції спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб, які вербували підлітків для вчинення диверсій.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.

Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.

«Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто», - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України
Сьогодні, 14:00
Графіки світла 14 червня почнуть діяти раніше: відключать вже о 14
Сьогодні, 13:42
Спецслужби рф вербували в Одесі підлітків для диверсій і терактів
Сьогодні, 13:30
Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
Сьогодні, 13:12
На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі: серед них є волиняни
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
Російські катівні на Запоріжжі очолили колишні українські міліціонери Російські катівні на Запоріжжі очолили колишні українські міліціонери
24 квітень, 12:52
Експоліцейський отримав довічне, бо здавав фсб позиції ЗСУ на Харківщині Експоліцейський отримав довічне, бо здавав фсб позиції ЗСУ на Харківщині
31 січень, 12:07
Поліція розповіла про страти у СІЗО Маріуполя Поліція розповіла про страти у СІЗО Маріуполя
08 січень, 12:53
Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога
30 жовтень, 2022, 03:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські війська відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW
Сьогодні, 14:46
 0
У Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 14:31
 0
Вшанували пам’ять Героїв: на війні полягли 7 випускників школи на Волині
Сьогодні, 14:23
 0
Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України
Сьогодні, 14:00
 0
Графіки світла 14 червня почнуть діяти раніше: відключать вже о 14
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8