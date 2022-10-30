Спецслужби рф вербували в Одесі підлітків для диверсій і терактів

Працівники Нацполіції спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб, які вербували підлітківПро це у телеграмі повідомила Нацполіція.Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.«Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто», - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції