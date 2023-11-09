Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України

Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України
Лідер країни-агресора рф володимир путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією рф.

Про це пише Українська правда з посиланням на "Медузу".

Кремлівський очільник висунув нібито "умови для припинення бойових дій в Україні".

Він заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

"Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно", - йдеться в повідомленні.

За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.

Крім того, за словами путіна, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО".

Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то росія негайно припинить вогонь".

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Теги: Росія, Україна, війна, путін
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