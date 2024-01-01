Графіки світла 14 червня почнуть діяти раніше: відключать вже о 14

Графіки світла 14 червня почнуть діяти раніше: відключать вже о 14
В Україні сьогодні, 14 червня, графіки відключення світла почнуть діяти раніше: з 14:00 до 22:00.

Про це повідомили в Укренерго.

«Укренерго» пояснило, що причиною перегляду графіків стало зростання споживання у східних регіонах та знижена робота сонячних електростанцій у західних областях.

Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.
Графіки світла 14 червня почнуть діяти раніше: відключать вже о 14

Нагадаємо, що сьогодні планували відключення світла лише на чотири години, з 18:00 до 22:00.

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Теги: Світло, відключення
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