Графіки світла 14 червня почнуть діяти раніше: відключать вже о 14
Сьогодні, 13:42
В Україні сьогодні, 14 червня, графіки відключення світла почнуть діяти раніше: з 14:00 до 22:00.
Про це повідомили в Укренерго.
«Укренерго» пояснило, що причиною перегляду графіків стало зростання споживання у східних регіонах та знижена робота сонячних електростанцій у західних областях.
Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, що сьогодні планували відключення світла лише на чотири години, з 18:00 до 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Укренерго.
«Укренерго» пояснило, що причиною перегляду графіків стало зростання споживання у східних регіонах та знижена робота сонячних електростанцій у західних областях.
Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, що сьогодні планували відключення світла лише на чотири години, з 18:00 до 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України
Сьогодні, 14:00
Графіки світла 14 червня почнуть діяти раніше: відключать вже о 14
Сьогодні, 13:42
Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
Сьогодні, 13:12