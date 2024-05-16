Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:50
У п’ятницю, 14 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 18:00 до 22:00.
З 00:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 14 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 18:00 до 22:00.
З 00:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 14 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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