Пара в спорті та в житті: волинянин Станіслав Самолюк і Дарія Котик одружилися





Про це повідомили у Центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт". Волинь, пише



Станіслав зробив пропозицію Дарії під час нагородження на змаганнях. Це відбулося просто на п'єдесталі нагородження переможців і призерів у паралімпійській двійці парній мікс на чемпіонаті Європи з академічного веслування у Сегеді (Угорщина). Дівчина сказала "так".



Освідчення відбулось наприкінці травня цього року, а в червні пара вже розписалася.



Довідково: Станіслав Самолюк народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель. Член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, майстер спорту України міжнародного класу.



З листопада 2018 року по даний час займається академічним веслуванням. Учасник XVI літніх Паралімпійських ігор.



Довідково: Дарія Котик – наймолодша учасниця Паралімпіади-2020, членкиня збірної команди України з веслування академічного серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.



Дарія народилася 13 червня 2004 року в м. Черкасах. Почала займатися спортом в 2016 році. На чемпіонаті світу 2019 року, в складі четвірки, посіла 8 місце. Срібна призерка чемпіонату Європи 2020 року та бронзова призерка чемпіонату Європи 2021 року.



21 травня українські паравеслувальники Дарія Котик і Станіслав Самолюк здобули останню ліцензію на Паралімпіаду-2024.

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