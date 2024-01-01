Пішов з життя колишній заступник голови волинської профспілки працівників охорони здоров'я

Пішов з життя колишній заступник голови волинської профспілки працівників охорони здоров'я
Відійшов у вічність Дем'ян Наумюк, колишній заступник голови Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.

«Дем'ян Євгенійович був хорошим сім’янином, люблячим чоловіком, турботливим батьком, найкращим дідусем. Більшу частину свого життя він віддав профспілковій діяльності, упродовж 26 років працюючи на посаді заступника голови обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я. Він завжди допомагав людям, зробив багато хороших справ. Пам'ять про нього назавжди житиме в серцях нашої великої родини, близьких та друзів», – каже син Петро.

Дем'ян Наумюк зробив свій останній подих у четвер, 13 червня. Йому було 72 роки.

Чин поховання відбудеться у Святохрестовоздвиженському храмі (вулиця Теремнівська), о 13:00.

Вічна пам'ять та царство небесне Дем'яну Євгенійовичу!
Пішов з життя колишній заступник голови волинської профспілки працівників охорони здоров'я

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники ліквідували ще 1250 окупантів
Сьогодні, 10:50
На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті
Сьогодні, 10:30
Пішов з життя колишній заступник голови волинської профспілки працівників охорони здоров'я
Сьогодні, 10:25
Пара в спорті та в житті: волинянин Станіслав Самолюк і Дарія Котик одружилися
Сьогодні, 10:10
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Третю добу у Дністрі шукають 15-річного хлопця
Сьогодні, 11:29
 0
Після початку Великої війни волиняни стали активніше здавати кров
Сьогодні, 11:11
 0
Захисники ліквідували ще 1250 окупантів
Сьогодні, 10:50
 0
На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті
Сьогодні, 10:30
 0
Пішов з життя колишній заступник голови волинської профспілки працівників охорони здоров'я
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8