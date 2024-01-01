Пішов з життя колишній заступник голови волинської профспілки працівників охорони здоров'я

Відійшов у вічність, колишній заступник голови Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.«Дем'ян Євгенійович був хорошим сім’янином, люблячим чоловіком, турботливим батьком, найкращим дідусем. Більшу частину свого життя він віддав профспілковій діяльності, упродовж 26 років працюючи на посаді заступника голови обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я. Він завжди допомагав людям, зробив багато хороших справ. Пам'ять про нього назавжди житиме в серцях нашої великої родини, близьких та друзів», – каже син Петро.Дем'ян Наумюк зробив свій останній подих у четвер, 13 червня. Йому було 72 роки.Чин поховання відбудеться у Святохрестовоздвиженському храмі (вулиця Теремнівська), о 13:00.