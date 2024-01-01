Захисники ліквідували ще 1250 окупантів







За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 524 060 (+1250) осіб,



- танків ‒ 7936 (+8) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,



- артилерійських систем – 13818 (+48) од,



- РСЗВ – 1101 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 849 (+3) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),



- крилаті ракети ‒ 2286 (+1),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,



- спеціальна техніка ‒ 2310 (+16).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила у повнгомасштабній війні в Україні близько 524060 вояків.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 524 060 (+1250) осіб,- танків ‒ 7936 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,- артилерійських систем – 13818 (+48) од,- РСЗВ – 1101 (+2) од,- засоби ППО ‒ 849 (+3) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),- крилаті ракети ‒ 2286 (+1),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,- спеціальна техніка ‒ 2310 (+16).

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