Захисники ліквідували ще 1250 окупантів

Захисники ліквідували ще 1250 окупантів
Росія вже втратила у повнгомасштабній війні в Україні близько 524060 вояків.


За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 524 060 (+1250) осіб,

- танків ‒ 7936 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,

- артилерійських систем – 13818 (+48) од,

- РСЗВ – 1101 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 849 (+3) од,

- літаків – 359 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),

- крилаті ракети ‒ 2286 (+1),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,

- спеціальна техніка ‒ 2310 (+16).

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Теги: Україна, росія, війна
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