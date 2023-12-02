Після початку Великої війни волиняни стали активніше здавати кров

приймають донорів щодня з 8:30 до 13:00.



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Як розповів директор комунального підприємства Юрій Кременець, за час повномасштабної війни кількість донорів збільшилася.



Як працює Волинський центр служби крові



Волинський обласний центр служби крові працює щодня з 8-ї ранку до 17.00. Прийом донорів відбувається з 8.30 до 13.00, - розповіла завідувачка донорського центру, терапевтка Любов Максимюк. Тут заготовляють цільну кров, плазму та тромбоцитну масу.



У центрі крові є комп’ютеризована база даних і на паперових носіях. Завжди є проблема у мінусових групах крові, адже нею забезпечують медичні заклади не лише Волинської області, а й передають в інші регіони, — каже директор комунального підприємства Юрій Кременець.



З його слів, фінансування центру крові відбувається з двох джерел. Основне джерело — це державна медична субвенція, це приблизно 70%. Ці кошти йдуть на заробітну плату, а решта — 30-35% йде з обласного бюджету, — говорить Юрій Кременець.



Хто може стати донором крові та що для цього потрібно



Зі слів завідувачки донорського центру Любові Максимюк, здавати кров можна громадянам України від 18 до 60 років. Людина має прийти з документами, які посвідчують її особу, заповнити анкету.



"Треба не хворіти різними інфекційними захворюваннями, це безпосередньо гепатит В,С і сифіліс, який ми потім остаточно перевіряємо після здачі. Абсолютні протипокази — це важкі онкологічні захворювання в анамнезі, серцево-судинні захворювання", — каже Любов Максимюк.



З її слів, за чотири години до здачі крові треба поїсти. Також не можна здавати кров після того, як вирвали зуб.



Після заповнення анкети охочих донорів записують в резерв, попередньо визначаючи їхню групу та резус-фактор крові. Після огляду лікаря, визначають, яку кількість крові може здати людина, каже Любов Максимюк.



Найактивніші донори



Лікарка екстреної медичної допомоги Алла Мельничук здає кров в рамках акції "Донор для ЗСУ". Жінка має першу групу крові з резус-мінусом.



"Кров я здаю не часто, пару років тому здавала, але сьогодні вирішила, як-то кажуть допомогти нашим солдатам по своїй можливості, от, щоб була в них підтримка від нас, від медиків", — каже жінка.



Від початку повномасштабної війни періодично здає кров 44-річний волонтер Андрій Сцьольний, говорить: має рідкісну групу крові – третю мінус.



"В нас є дуже багато активних донорів, які приходять часто – 5 разів в рік, здають цільну кров, кожні два місяці. Жінкам бажано через три місяці. У них є своя фізіологічна крововтрата, а тут буде механічна, щоб не зробити їм анемію", — каже Любов Максимюк.



З її слів, вік донорів обласного центру служби крові переважно від 25 до 45 років. Люди у віці від 60 до 65 років можуть здавати кров після огляду і дозволу лікаря. Як розповіла меддиректорка обласного центру служби крові Валентина Крам, усього на Волині 4126 почесних донорів, а щодня донорами крові стає 60-80 волинян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному центрі служби крові, до якого входить Володимирський відділ трансфузійної допомоги,щодня з 8:30 до 13:00.Про це повідомляє Суспільне Як розповів директор комунального підприємства, за час повномасштабної війни кількість донорів збільшилася.Волинський обласний центр служби крові працює щодня з 8-ї ранку до 17.00. Прийом донорів відбувається з 8.30 до 13.00, - розповіла завідувачка донорського центру, терапевтка. Тут заготовляють цільну кров, плазму та тромбоцитну масу.У центрі крові є комп’ютеризована база даних і на паперових носіях. Завжди є проблема у мінусових групах крові, адже нею забезпечують медичні заклади не лише Волинської області, а й передають в інші регіони, — каже директор комунального підприємства Юрій Кременець.З його слів, фінансування центру крові відбувається з двох джерел. Основне джерело — це державна медична субвенція, це приблизно 70%. Ці кошти йдуть на заробітну плату, а решта — 30-35% йде з обласного бюджету, — говорить Юрій Кременець.Зі слів завідувачки донорського центру Любові Максимюк, здавати кров можна громадянам України від 18 до 60 років. Людина має прийти з документами, які посвідчують її особу, заповнити анкету."Треба не хворіти різними інфекційними захворюваннями, це безпосередньо гепатит В,С і сифіліс, який ми потім остаточно перевіряємо після здачі. Абсолютні протипокази — це важкі онкологічні захворювання в анамнезі, серцево-судинні захворювання", — каже Любов Максимюк.З її слів, за чотири години до здачі крові треба поїсти. Також не можна здавати кров після того, як вирвали зуб.Після заповнення анкети охочих донорів записують в резерв, попередньо визначаючи їхню групу та резус-фактор крові. Після огляду лікаря, визначають, яку кількість крові може здати людина, каже Любов Максимюк.Лікарка екстреної медичної допомогиздає кров в рамках акції "Донор для ЗСУ". Жінка має першу групу крові з резус-мінусом."Кров я здаю не часто, пару років тому здавала, але сьогодні вирішила, як-то кажуть допомогти нашим солдатам по своїй можливості, от, щоб була в них підтримка від нас, від медиків", — каже жінка.Від початку повномасштабної війни періодично здає кров 44-річний волонтер, говорить: має рідкісну групу крові – третю мінус."В нас є дуже багато активних донорів, які приходять часто – 5 разів в рік, здають цільну кров, кожні два місяці. Жінкам бажано через три місяці. У них є своя фізіологічна крововтрата, а тут буде механічна, щоб не зробити їм анемію", — каже Любов Максимюк.З її слів, вік донорів обласного центру служби крові переважно від 25 до 45 років. Люди у віці від 60 до 65 років можуть здавати кров після огляду і дозволу лікаря. Як розповіла меддиректорка обласного центру служби крові, усього на Волині 4126 почесних донорів, а щодня донорами крові стає 60-80 волинян.

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