Екслікаря Волинської обласної лікарні затримали через незаконне вилучення органів

Екслікаря Волинської обласної лікарні затримали через незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука, який раніше очолював відділення трансплантології у Волинській обласній клінічній лікарні, та ще 10 лікарів затримали за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини.

Про це повідомили LB.ua власні джерела.

Михайло Загрійчук був заступником міністерки Зоряни Скалецької. Зараз він працює заввідділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров.

Його спільниками нібито є лікарі ДУ «Інститут серця МОЗ України», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» та КНП «Центральна міська клінічна лікарня» міста Києва.

Їх звинувачують в організації схеми «незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації».
Михайло Загрійчук
Михайло Загрійчук

Відкрили кримінальне провадження за ч.1,2 ст.255, ч.5 ст.143, та ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України – порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Усім одинадцятьом медикам оголошено підозру.

За даними двох співрозмовників LB.ua, обізнаними зі справою, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на транплантацію, що були замішані і отримували кошти за махінації з чергою трансплант-координатори. Все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок.

«Якщо черга посувається, це точно не безкоштовно для того, заради кого її посували», - каже співрозмовник, інше джерело говорить те саме. Тобто мова про втручання в ЄДІСТ, Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Обоє співрозмовників також кажуть про те, що слідчі довго вели цю справу, використовували технічні засоби для прослуховування.

«Ми не даємо ніяких коментарів, звертайтеся до правоохоронних органів», - сказали LB.ua у приймальній Бориса Тодурова і кинули слухавку.

Гучна справа і затримання стількох медиків призвело до того, що в Україні два тижні не проводять пересадки. Лікарі бояться, каже обізнаний співрозмовник, констатувати смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, трансплантолог, лікар, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії на Волині постраждав мотоцикліст
Сьогодні, 12:28
«Мусила вижити, щоб обійняти сина», - експолонена з «Азову»
Сьогодні, 12:12
Екслікаря Волинської обласної лікарні затримали через незаконне вилучення органів
Сьогодні, 11:55
Третю добу у Дністрі шукають 15-річного хлопця
Сьогодні, 11:29
Після початку Великої війни волиняни стали активніше здавати кров
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
На Волині лікар зі спільниками за 10 тисяч доларів переправляв ухилянтів за кордон: нові подробиці справи На Волині лікар зі спільниками за 10 тисяч доларів переправляв ухилянтів за кордон: нові подробиці справи
27 червень, 2023, 11:00
Відійшов у засвіти лікар-хірург з Волині Відійшов у засвіти лікар-хірург з Волині
12 жовтень, 2023, 10:42
Луцький поліцейський у позаслужбовий час спіймав грабіжника Луцький поліцейський у позаслужбовий час спіймав грабіжника
10 жовтень, 2023, 21:56
Невропатолога з Ковеля судили за встановлення вигаданих діагнозів ухилянтам Невропатолога з Ковеля судили за встановлення вигаданих діагнозів ухилянтам
06 вересень, 2023, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Навіки 18: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
Сьогодні, 13:12
 0
На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі: серед них є волиняни
Сьогодні, 13:11
 0
Взимку в українців світло може бути п’ять-шість годин на день, – Коваленко
Сьогодні, 13:00
 0
Чиновник Хмельницької міськради працюввав на фсб, – СБУ
Сьогодні, 12:44
 0
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8