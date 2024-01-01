В аварії на Волині постраждав мотоцикліст





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



54-річний житель громади, керуючи мотоциклом Spark, ймовірно, не впорався з керуванням та впав.



Внаслідок падіння мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його у тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Автопригода трапилася учора, 13 червня, на вулиці Ковельська у селі Видерта.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.54-річний житель громади, керуючи мотоциклом Spark, ймовірно, не впорався з керуванням та впав.Внаслідок падіння мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його у тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації.Заслідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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