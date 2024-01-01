В аварії на Волині постраждав мотоцикліст

В аварії на Волині постраждав мотоцикліст
У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Автопригода трапилася учора, 13 червня, на вулиці Ковельська у селі Видерта.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

54-річний житель громади, керуючи мотоциклом Spark, ймовірно, не впорався з керуванням та впав.

Внаслідок падіння мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його у тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чиновник Хмельницької міськради працюввав на фсб, – СБУ
Сьогодні, 12:44
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:39
В аварії на Волині постраждав мотоцикліст
Сьогодні, 12:28
«Мусила вижити, щоб обійняти сина», - експолонена з «Азову»
Сьогодні, 12:12
Екслікаря Волинської обласної лікарні затримали через незаконне вилучення органів
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста
13 червень, 11:48
У Ковелі автівка збила велосипедиста на пішохідному переході: його госпіталізували У Ковелі автівка збила велосипедиста на пішохідному переході: його госпіталізували
12 червень, 11:47
Під Луцьком – аварія з постраждалим Під Луцьком – аварія з постраждалим
11 червень, 17:15
Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста
07 червень, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Навіки 19: на фронті загинув Герой Володимир Шевко з Волині
Сьогодні, 13:12
 0
На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі: серед них є волиняни
Сьогодні, 13:11
 0
Взимку в українців світло може бути п’ять-шість годин на день, – Коваленко
Сьогодні, 13:00
 0
Чиновник Хмельницької міськради працюввав на фсб, – СБУ
Сьогодні, 12:44
 0
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8