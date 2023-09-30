В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв

В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 Захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих Оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв

Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв
В Україну повернули тіла ще 254 полеглих Героїв

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Теги: Україна, Герої, тіла, повернення
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