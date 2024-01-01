Взимку в українців світло може бути п’ять-шість годин на день, – Коваленко





Як інформує Сергій Коваленко.



"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – зазначив він.



Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", – сказав голова Yasno.



Він спрогнозував, що взимку генераційний дефіцит може становити 30-35%.



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"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", - сказав гендиректор Yasno.



При цьому Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні - насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. Зараз дефіцит електрики становить від 15 до 25%.



"У міжсезоння - у вересні та на початку жовтня - ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться", - додав Коваленко.



Нагадаємо, якщо ворог продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру, то за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин, заявили в компанії ДТЕК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість годин, які будуть українці без світла взимку, залежать від того чи вдасться відновити більше пошкоджених об'єктів енергетики, збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії та якою буде температура.Як інформує Цензор.НЕТ , про це в ефірі Business Breakfast повідомив генеральний директор компанії Yasno"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – зазначив він.Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", – сказав голова Yasno.Він спрогнозував, що взимку генераційний дефіцит може становити 30-35%.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", - сказав гендиректор Yasno.При цьому Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні - насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. Зараз дефіцит електрики становить від 15 до 25%."У міжсезоння - у вересні та на початку жовтня - ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться", - додав Коваленко.Нагадаємо, якщо ворог продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру, то за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин, заявили в компанії ДТЕК.

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