Третю добу у Дністрі шукають 15-річного хлопця
Сьогодні, 11:29
Підліток зник у середу, в селі Рухотин Чернівецької області. Того дня 3 юнаків пішли купатися на річку і почали тонути.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС
Одного з них очевидці змогли витягнути на берег. Тіло другого хлопця згодом без ознак життя виявили місцеві мешканці. Течією його віднесло на відстань близько 1,5 км від місця зникнення.
Третього підлітка досі шукають. Вчора було пройдено близько 18 км по руслу Дністра та прибережній лінії. Сьогодні пошуки продовжуються.
На місці працюють майже 40 рятувальників, 9 одиниць техніки, 8 плавзасобів від ДСНС, 15 поліцейських та 5 одиниць техніки від Національної поліції. До пошуків долучилося також місцеве населення.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС
Одного з них очевидці змогли витягнути на берег. Тіло другого хлопця згодом без ознак життя виявили місцеві мешканці. Течією його віднесло на відстань близько 1,5 км від місця зникнення.
Третього підлітка досі шукають. Вчора було пройдено близько 18 км по руслу Дністра та прибережній лінії. Сьогодні пошуки продовжуються.
На місці працюють майже 40 рятувальників, 9 одиниць техніки, 8 плавзасобів від ДСНС, 15 поліцейських та 5 одиниць техніки від Національної поліції. До пошуків долучилося також місцеве населення.
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