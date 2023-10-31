Третю добу у Дністрі шукають 15-річного хлопця

Підліток зник у середу, в селі Рухотин Чернівецької області. Того дня 3 юнаків пішли купатися на річку і почали тонути.Про це у телеграмі повідомляє ДСНСОдного з них очевидці змогли витягнути на берег. Тіло другого хлопця згодом без ознак життя виявили місцеві мешканці. Течією його віднесло на відстань близько 1,5 км від місця зникнення.Третього підлітка досі шукають. Вчора було пройдено близько 18 км по руслу Дністра та прибережній лінії. СьогодніНа місці працюють майже 40 рятувальників, 9 одиниць техніки, 8 плавзасобів від ДСНС, 15 поліцейських та 5 одиниць техніки від Національної поліції. До пошуків долучилося також місцеве населення.