На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті

На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті
Рятувальники третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті у Київській області, яка виникла вранці 12 червня у результаті російської атаки.

Про це повідомив речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді".

"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізованою, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", - йдеться в повідомленні.

За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники.

Уночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні.

Повідомлялося, що у Київській області у результаті падіння уламків збитих повітряних цілей виникла пожежа на промисловому об’єкті.

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Теги: Київщина, удар, росія, пожежа
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