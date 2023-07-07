На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті
Сьогодні, 10:30
Рятувальники третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті у Київській області, яка виникла вранці 12 червня у результаті російської атаки.
Про це повідомив речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді".
"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізованою, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", - йдеться в повідомленні.
За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники.
Уночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні.
Повідомлялося, що у Київській області у результаті падіння уламків збитих повітряних цілей виникла пожежа на промисловому об’єкті.
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Про це повідомив речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді".
"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізованою, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", - йдеться в повідомленні.
За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники.
Уночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні.
Повідомлялося, що у Київській області у результаті падіння уламків збитих повітряних цілей виникла пожежа на промисловому об’єкті.
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