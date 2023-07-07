Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині

Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині
На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 червня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії.

На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.
Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині

Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Тоді протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.
Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині

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Теги: пожежа, Київщина, удар, росія
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