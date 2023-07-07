Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині





Про це



"На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії.



На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Тоді протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 червня.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС."На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії.На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня. Тоді протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

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