Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині
Сьогодні, 16:50
На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 червня.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії.
На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Тоді протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії.
На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Тоді протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.
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