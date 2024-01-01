У Польщі не хочуть передавати Україні систему Patriot: небезпечно для країни





Про це він сказав в етері польського радіо ZET, пише



На запитання про те, чи потрібно віддати Україні цю систему, Сєвєра сказав «однозначно ні». За його словами, інформація з американських ЗМІ про те, що президент США схвалив таку передачу, «викликає занепокоєння».



«Я попросив про зустріч з моїм <американським> колегою, щоб ми могли обговорити це питання», — сказав він і додав, що переміщення батареї Patriot є «дуже небезпечним», а «безпека Польщі зменшується».



Раніше New York Times із посиланням на неназваних високопосадовців Білого дому та військових написало, що президент США Джо Байден схвалив розміщення другої ракетної системи Patriot в Україні для посилення її протиповітряної оборони.



Як писало видання, Patriot мав надійти з Польщі, де він захищав ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.



ППО для України



На тлі весняного посилення російських атак на енергосистему Україна закликала міжнародних партнерів надати засоби ППО, зокрема системи Patriot. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна хоче якомога швидше знайти в партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.



Ще раніше президент Володимир Зеленський казав, що для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.



Зрештою, Німеччина оголосила про ініціативу з надання Україні додаткових засобів ППО та закликала партнерів та треті країни приєднатися до неї. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра вважає, що його країна не має надсилати в Україну систему ППО Patriot, адже це послабить безпеку Польщі.Про це він сказав в етері польського радіо ZET, пише Громадське На запитання про те, чи потрібно віддати Україні цю систему, Сєвєра сказав «однозначно ні». За його словами, інформація з американських ЗМІ про те, що президент США схвалив таку передачу, «викликає занепокоєння».«Я попросив про зустріч з моїм <американським> колегою, щоб ми могли обговорити це питання», — сказав він і додав, що переміщення батареї Patriot є «дуже небезпечним», а «безпека Польщі зменшується».Раніше New York Times із посиланням на неназваних високопосадовців Білого дому та військових написало, що президент США Джо Байден схвалив розміщення другої ракетної системи Patriot в Україні для посилення її протиповітряної оборони.Як писало видання, Patriot мав надійти з Польщі, де він захищав ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.На тлі весняного посилення російських атак на енергосистему Україна закликала міжнародних партнерів надати засоби ППО, зокрема системи Patriot. Міністр закордонних справрозповів, що Україна хоче якомога швидше знайти в партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.Ще раніше президентказав, що для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.Зрештою, Німеччина оголосила про ініціативу з надання Україні додаткових засобів ППО та закликала партнерів та треті країни приєднатися до неї. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

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