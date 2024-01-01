Із нагоди Євро-2024 у Луцьку відбулося спецпогашення тематичної марки

Із нагоди Євро-2024 у Луцьку відбулося спецпогашення тематичної марки
У Луцьку сьогодні, 13 червня, погасили нову поштову марку "Україно, вперед", присвячену національній збірній України з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч на Євро-2024.

Про це повідомляє Суспільне.

Наклад марки обмежений і становить 560 тисяч примірників. Волинь отримала майже 5 тисяч марок, розповіла директорка Волинського регіонального відділення Укрпошти Валентина Варголяк.
Із нагоди Євро-2024 у Луцьку відбулося спецпогашення тематичної марки

Погашення марки цієї серії відбулося на луцькому стадіоні "Авангард", де 13 червня розпочався всеукраїнський дитячий турнір з футболу.
Із нагоди Євро-2024 у Луцьку відбулося спецпогашення тематичної марки

"Марка "Україно, вперед!", листівка та конверт мають оригінальне оформлення у вигляді футбольного м’яча. Він символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на іншому – полі бою", — сказала директорка Волинського регіонального відділення Укрпошти.

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Теги: спорт, Волинь
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