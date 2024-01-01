Із нагоди Євро-2024 у Луцьку відбулося спецпогашення тематичної марки

національній збірній України з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч на Євро-2024.



Про це повідомляє



Наклад марки обмежений і становить 560 тисяч примірників. Волинь отримала майже 5 тисяч марок, розповіла директорка Волинського регіонального відділення Укрпошти Валентина Варголяк.



Погашення марки цієї серії відбулося на луцькому стадіоні "Авангард", де 13 червня розпочався всеукраїнський дитячий турнір з футболу.



"Марка "Україно, вперед!", листівка та конверт мають оригінальне оформлення у вигляді футбольного м’яча. Він символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на іншому – полі бою", — сказала директорка Волинського регіонального відділення Укрпошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 13 червня, погасили нову поштову марку "Україно, вперед", присвячену, яка 17 червня зіграє свій перший матч на Євро-2024.Про це повідомляє Суспільне Наклад марки обмежений і становить 560 тисяч примірників. Волинь отримала майже 5 тисяч марок, розповіла директорка Волинського регіонального відділення УкрпоштиПогашення марки цієї серії відбулося на луцькому стадіоні "Авангард", де 13 червня розпочався всеукраїнський дитячий турнір з футболу."Марка "Україно, вперед!", листівка та конверт мають оригінальне оформлення у вигляді футбольного м’яча. Він символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на іншому – полі бою", — сказала директорка Волинського регіонального відділення Укрпошти.

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