Громадянин росії зґвалтував 12-річну дівчинку в Луцьку
Сьогодні, 17:36
Громадянин росії, підозрюваний у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Луцьку, перебуватиме під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 34-річному громадянину рф, жителю Луцька, повідомлено про підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).
Слідство вважає, що уночі у березні 2024 року неодноразово судимий чоловік, який гостював у будинку, заліз у ліжко до сплячої дитини та зґвалтував її.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
Зауважимо, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 34-річному громадянину рф, жителю Луцька, повідомлено про підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).
Слідство вважає, що уночі у березні 2024 року неодноразово судимий чоловік, який гостював у будинку, заліз у ліжко до сплячої дитини та зґвалтував її.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
Зауважимо, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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