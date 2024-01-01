Громадянин росії зґвалтував 12-річну дівчинку в Луцьку

Громадянин росії зґвалтував 12-річну дівчинку в Луцьку
Громадянин росії, підозрюваний у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Луцьку, перебуватиме під вартою.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 34-річному громадянину рф, жителю Луцька, повідомлено про підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідство вважає, що уночі у березні 2024 року неодноразово судимий чоловік, який гостював у будинку, заліз у ліжко до сплячої дитини та зґвалтував її.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Зауважимо, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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Теги: зґвалтування, Волинь
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