Громадянин росії зґвалтував 12-річну дівчинку в Луцьку

Громадянин росії, підозрюваний у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Луцьку, перебуватиме під вартою.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 34-річному громадянину рф, жителю Луцька, повідомлено про підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).Слідство вважає, що уночі у березні 2024 року неодноразово судимий чоловік, який гостював у будинку, заліз у ліжко до сплячої дитини та зґвалтував її.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.Зауважимо, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.