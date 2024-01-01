У лікарні на Волині помер чоловік, який напився інсектицидів
Сьогодні, 17:21
У Рожищі на Волині в лікарні від отруєння помер 58-річний мешканець Копачівської громади, який випив інсектициди – засоби від колорадських жуків.
Про це пише Конкурент.
У секторі комунікуцій поліції Волині факт смерті від інсектицидів підтвердили.
«3 червня о 06:40 у відділенні реанімації в м. Рожище помер 58-річний житель Копачівської громади, який напередодні, 30 травня, за місцем проживання випадково випив засіб для отруєння комах. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ», – розповіли в поліції.
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Про це пише Конкурент.
У секторі комунікуцій поліції Волині факт смерті від інсектицидів підтвердили.
«3 червня о 06:40 у відділенні реанімації в м. Рожище помер 58-річний житель Копачівської громади, який напередодні, 30 травня, за місцем проживання випадково випив засіб для отруєння комах. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ», – розповіли в поліції.
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