У лікарні на Волині помер чоловік, який напився інсектицидів

від отруєння помер 58-річний мешканець Копачівської громади, який випив інсектициди – засоби від колорадських жуків.



Про це пише



У секторі комунікуцій поліції Волині факт смерті від інсектицидів підтвердили.



«3 червня о 06:40 у відділенні реанімації в м. Рожище помер 58-річний житель Копачівської громади, який напередодні, 30 травня, за місцем проживання випадково випив засіб для отруєння комах. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ», – розповіли в поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі на Волині в лікарні58-річний мешканець Копачівської громади, який випив інсектициди – засоби від колорадських жуків.Про це пише Конкурент У секторі комунікуцій поліції Волині факт смерті від інсектицидів підтвердили.«3 червня о 06:40 у відділенні реанімації в м. Рожище помер 58-річний житель Копачівської громади, який напередодні, 30 травня, за місцем проживання випадково випив засіб для отруєння комах. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ», – розповіли в поліції.

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