У лікарні на Волині помер чоловік, який напився інсектицидів

У лікарні на Волині помер чоловік, який напився інсектицидів
У Рожищі на Волині в лікарні від отруєння помер 58-річний мешканець Копачівської громади, який випив інсектициди – засоби від колорадських жуків.

Про це пише Конкурент.

У секторі комунікуцій поліції Волині факт смерті від інсектицидів підтвердили.

«3 червня о 06:40 у відділенні реанімації в м. Рожище помер 58-річний житель Копачівської громади, який напередодні, 30 травня, за місцем проживання випадково випив засіб для отруєння комах. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ», – розповіли в поліції.

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Теги: смерть, Волинь
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