Дефіцит електрики зросте: «Енергоатом» виводить на ремонт блок на АЕС

дефіцит в енергосистемі може збільшитись.



Про це у телеграмі повідомляє Енергоатом.



За планом цьогоріч — ремонти на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.



Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.



Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчими днями «Енергоатом» виведе у ремонт один енергоблок, томуможе збільшитись.Про це у телеграмі повідомляє Енергоатом.За планом цьогоріч — ремонти на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

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