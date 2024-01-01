Дефіцит електрики зросте: «Енергоатом» виводить на ремонт блок на АЕС
Сьогодні, 17:52
Найближчими днями «Енергоатом» виведе у ремонт один енергоблок, тому дефіцит в енергосистемі може збільшитись.
Про це у телеграмі повідомляє Енергоатом.
За планом цьогоріч — ремонти на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.
Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.
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Про це у телеграмі повідомляє Енергоатом.
За планом цьогоріч — ремонти на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.
Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.
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