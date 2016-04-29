Громадяни росії скоїли стрілянину в центрі Одеси

Громадяни росії скоїли стрілянину в центрі Одеси
Одеські поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною в центрі Одеси. Двоє з них – громадяни росії.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Встановлено, що компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. У приміщенні закладу між ними виникла сварка, що переросла у бійку, яка продовжилась вже на літньому майданчику закладу.

Під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а один із них, 29-річний одесит, взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив з неї постріл у повітря. Після цього з місця злочину стрілець поїхав.

Поліцейські на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років, якими виявилися громадянами російської федерації. Фігуранти вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини.

Задля розшуку третього фігуранта, який втік на авто, в місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом його затримали та вилучили у нього рушницю.

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Теги: стрілянина, Україна
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