Громадяни росії скоїли стрілянину в центрі Одеси

Одеські поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганствів центрі Одеси. Двоє з них – громадяни росії.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Встановлено, що компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. У приміщенні закладу між ними виникла сварка, що переросла у бійку, яка продовжилась вже на літньому майданчику закладу.Під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а один із них, 29-річний одесит, взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив з неї постріл у повітря. Після цього з місця злочину стрілець поїхав.Поліцейські на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років, якими виявилися громадянами російської федерації. Фігуранти вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини.Задля розшуку третього фігуранта, який втік на авто, в місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом його затримали та вилучили у нього рушницю.