Луцький нацгвардієць отримав рік умовно за відмову їхати на фронт

засудили старшого солдата Національної гвардії України за відмову поїхати на фронт для виконання бойового завдання.



За непокору військовослужбовцю призначили рік іспитового терміну, пише



Обвинувачений Віталій С. проходив службу у військовій частині в Луцьку на посаді стрільця. Командир стрілецької роти під час шикування повідомив підлеглим, що з 1 квітня 2024 року вони відбувають у зону бойових дій для посилення бойових спроможностей ОУВ «Таврія». Тоді Віталій С. відмовився виконати наказ.



У суді старший солдат розкаявся та просив його суворо не карати. Відомо, що він уродженець села Стара Гута Ковельського району, одружений, має двох малолітніх дітей 2013 та 2015 років народження.



Суддя Катерина Камінська визнала Віталія С. винним за ч.4 ст. 402 ККУ (непокора, вчинена в умовах воєнного стану), втім звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До одного року іспитового терміну в Луцькустаршого солдата Національної гвардії України за відмову поїхати на фронт для виконання бойового завдання.За непокору військовослужбовцю призначили рік іспитового терміну, пише zaxid.net з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.Обвинуваченийпроходив службу у військовій частині в Луцьку на посаді стрільця. Командир стрілецької роти під час шикування повідомив підлеглим, що з 1 квітня 2024 року вони відбувають у зону бойових дій для посилення бойових спроможностей ОУВ «Таврія». Тоді Віталій С. відмовився виконати наказ.У суді старший солдат розкаявся та просив його суворо не карати. Відомо, що він уродженець села Стара Гута Ковельського району, одружений, має двох малолітніх дітей 2013 та 2015 років народження.Суддявизнала Віталія С. винним за ч.4 ст. 402 ККУ (непокора, вчинена в умовах воєнного стану), втім звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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