Картина українського художника встановила рекорд на аукціоні

Картина українського художника встановила рекорд на аукціоні
Картину сучасного українського художника Івана Марчука на аукціоні продали за рекордну суму.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Картину Івана Марчука «Зійшов місяць на Дніпром» продали на аукціоні за рекордну для України суму — 250 тисяч доларів.

Сума стала рекордом для всіх сучасних українських митців загалом на світових аукціонах.

Пейзаж з нічним краєвидом на українське село розміром 70 на 100 сантиметрів Марчук створив у 1980 році. Картину зберігали в приватній колекції.

Картина українського художника встановила рекорд на аукціоні

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Теги: мистецтво, культура
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