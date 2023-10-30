Картина українського художника встановила рекорд на аукціоні
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Картину сучасного українського художника Івана Марчука на аукціоні продали за рекордну суму.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Картину Івана Марчука «Зійшов місяць на Дніпром» продали на аукціоні за рекордну для України суму — 250 тисяч доларів.
Сума стала рекордом для всіх сучасних українських митців загалом на світових аукціонах.
Пейзаж з нічним краєвидом на українське село розміром 70 на 100 сантиметрів Марчук створив у 1980 році. Картину зберігали в приватній колекції.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Картину Івана Марчука «Зійшов місяць на Дніпром» продали на аукціоні за рекордну для України суму — 250 тисяч доларів.
Сума стала рекордом для всіх сучасних українських митців загалом на світових аукціонах.
Пейзаж з нічним краєвидом на українське село розміром 70 на 100 сантиметрів Марчук створив у 1980 році. Картину зберігали в приватній колекції.
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