Картина українського художника встановила рекорд на аукціоні

Картину сучасного українського художника Івана Марчука на аукціоні продали за рекордну суму.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Картину Івана Марчука «Зійшов місяць на Дніпром» продали на аукціоні за рекордну для України суму — 250 тисяч доларів.Сума стала рекордом для всіх сучасних українських митців загалом на світових аукціонах.Пейзаж з нічним краєвидом на українське село розміром 70 на 100 сантиметрів Марчук створив у 1980 році. Картину зберігали в приватній колекції.