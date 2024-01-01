У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки

У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки
Завтра, 14 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 18:00 по 22:00.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначила компанія, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови не обмежуються.

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 18:00 до 22:00. З 00:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.

У «Волиньоблерего» опублікували графіки відключень світла на завтра, 14 червня.
У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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