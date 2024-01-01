Зарплата, пенсія та авто з салону для дружини: що у декларації Прилісненського голови Ігоря Терещенка
Сьогодні, 21:43
Голова Прилісненської громади, що у Камінь-Каширському районі, Ігор Терещенко за минулий рік задекларував, окрім зарплати, ще виплати від військової частини, а також 4 земельні ділянки, будинок та авто.
Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає "Конкурент".
Минулого року очільнику Прилісненської громади нарахували 413 694 гривні зарплати. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що він отримував близько 34 тисяч гривень на місяць.
Крім того, пан Терещенко отримував пенсію, загалом за рік – 76480 гривень. Також серед доходів голови Прилісненської громади задекларовано і 303411 гривень від військової частини А 0222.
Ігор Терещенко отримав 11205 гривень пільг на житлово-комунальні послуги від управління пенсійного фонду, а також 1219 гривень від управління соцзахисту Камінь-Каширської РДА.
Хоча пан Терещенко і вказав у декларації свою дружину Ніну, проте інформації про її доходи не зазначено.
Жодних заощаджень у готівці чи на банківських рахунках подружжя не має.
Очільник Прилісненської громади володіє чотирма земельними ділянками та житловим будинком.
У 2008 році він став власником ділянки у селі Прилісне, площа – 354 квадратних метри.
У 2012 році додав до своїх майнових статків ще одну ділянку у тому ж селі Прилісне, площа – 2196 квадратних метри.
Ще одна ділянка площею 2500 «квадрати» з’явилася у Ігоря Ілліча у 2019 році. Теж у Прилісному.
Із 2020 року Ігор Терещенко має у власності ще одну ділянку, але вже у селі Білосток Торчинської громади Луцького району. Її площа 2500 кв. м.
Задекларував Ігор Терещенко також житловий будинок у Прилісному, власником якого теж є він. Площа помешкання 110,5 «квадрати». Дата набуття права власності – 24.07.2019р.
Із транспортних засобів посадовець має автомобіль Citroen Berlingo 2006 року випуску, а його дружина із 2015 року є власницею автівки з салону Nissan X-trail.
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Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає "Конкурент".
Минулого року очільнику Прилісненської громади нарахували 413 694 гривні зарплати. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що він отримував близько 34 тисяч гривень на місяць.
Крім того, пан Терещенко отримував пенсію, загалом за рік – 76480 гривень. Також серед доходів голови Прилісненської громади задекларовано і 303411 гривень від військової частини А 0222.
Ігор Терещенко отримав 11205 гривень пільг на житлово-комунальні послуги від управління пенсійного фонду, а також 1219 гривень від управління соцзахисту Камінь-Каширської РДА.
Хоча пан Терещенко і вказав у декларації свою дружину Ніну, проте інформації про її доходи не зазначено.
Жодних заощаджень у готівці чи на банківських рахунках подружжя не має.
Очільник Прилісненської громади володіє чотирма земельними ділянками та житловим будинком.
У 2008 році він став власником ділянки у селі Прилісне, площа – 354 квадратних метри.
У 2012 році додав до своїх майнових статків ще одну ділянку у тому ж селі Прилісне, площа – 2196 квадратних метри.
Ще одна ділянка площею 2500 «квадрати» з’явилася у Ігоря Ілліча у 2019 році. Теж у Прилісному.
Із 2020 року Ігор Терещенко має у власності ще одну ділянку, але вже у селі Білосток Торчинської громади Луцького району. Її площа 2500 кв. м.
Задекларував Ігор Терещенко також житловий будинок у Прилісному, власником якого теж є він. Площа помешкання 110,5 «квадрати». Дата набуття права власності – 24.07.2019р.
Із транспортних засобів посадовець має автомобіль Citroen Berlingo 2006 року випуску, а його дружина із 2015 року є власницею автівки з салону Nissan X-trail.
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