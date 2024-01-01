Луцька міська рада оголосила переможців конкурсу Бюджету участі

У бюджеті участі Луцької міської ради перемогли 16 проєктів, які розділили на два блоки. Переможців оголосили 13 червня.Перший блок включає проєкти, спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення установ та закладів, другий — об’єднує інші загальноміські проєкти, повідомили у Луцькій міській раді.До першого блоку увійшли три проєкти:Безпека дітей ліцею № 27 (Автор проєкту – Гунько Наталія Володимирівна, бюджет проєкту – 249 522 грн).Комфортно в укритті: влаштування стяжки підлоги в укритті Луцького ліцею № 21 (Автор – Гомонець Вікторія Іванівна, бюджет проєкту – 250 000 грн).Забезпечення безпеки та неперервності освітнього процесу в гімназії № 3 м. Луцька (Автор – Багнюк Роман Володимирович, бюджет проєкту – 250 000 грн).До другого блоку увійшли такі проєкти:Очі для 100 ОМБр (Автор – Гладун Ірина Миколаївна, бюджет проєкту – 249 990 грн).Нічні дрони – запорука успішної розвідки (Автор – Шанковська Аліна Володимирівна, бюджет проєкту – 250 000 грн).Життєстійкість в умовах війни – ментальне та духовне здоров’я (Автор – Ковальчук Катерина Миколаївна, бюджет проєкту – 250 000 грн).Курси самооборони для цивільного населення (Автор – Ковальчук Роман Олександрович, бюджет проєкту – 250 000 грн).Тиловик 100 бригади: моя ціль – дрони (Автор – Грищук Юлія Богданівна, бюджет проєкту – 249 900 грн).Дрони для СОТКИ (Автор – Білан Ольга Леонідівна, бюджет проєкту –249 000 грн).Плетіння маскувальних сіток для Воїнів ЗСУ (Автор – Грушка Наталія Анатоліївна, бюджет проєкту – 248 600 грн).Дрони для нічної аеророзвідки 100 ОМБр (Автор – Грибок Світлана Вікторівна, бюджет проєкту – 250 000 грн).Мультимедійний тир (Автор – Семчук Юрій Анатолійович, бюджет проєкту – 205 000 грн).ЗаРЕБимо НЕБО (Автор – Ващук Марина Євгенівна, бюджет проєкту – 248 995 грн).Майбутнє у нашій турботі: облаштування простору соціально-психологічної підтримки вимушено переміщеним до Луцька українцям (Автор – Франчук Тетяна Олексіївна, бюджет проєкту – 249 660 грн).Прицілюємось на ПЕРЕМОГУ 2.0 (Автор – Прокопук Наталія Ростиславівна, бюджет проєкту – 250 000 грн).Обладнання для ліквідації надзвичайних ситуацій на деокупованих територіях (Автор – Будько Віталій Сергійович, бюджет проєкту – 249 000 грн).Загалом на реалізацію ініціатив щодо підтримки Сил безпеки й оборони, а також забезпечення функціонування цивільної інфраструктури та підтримки цивільного населення в умовах воєнного часу Луцька громада витратить 3 200 145 гривень.