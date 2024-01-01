Кладовище для тварин: як у Луцьку легально поховати домашнього улюбленця

Ірина відвезла свою кицьку у крематорій аж до Києва.



Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає



«Я везла сама її, знайомі, які їхали на той момент зі Львова до Києва, я їхала їхньою машиною», - розповіла Ірина Гарбарчук, яка віддала кицьку на кремацію.



Кішка Ірини Клеопатра померла рік тому, після місяця лікування у лікарні Львова. Для Ірини важливим було похоронити її, як належить. Тож везла уже неживу домашню улюбленицю усю дорогу на руках - у спеціальній коробці. До речі, поштою перевозити тварин, які померли, категорично заборонено. За кремацію кота у Києві жінка заплатила небагато - немало...



«Це декілька тисяч гривень було, скажем так, можливо десь в районі 2-х», - зізналася лучанка.



У Луцьку знімальна група 12 каналу знайшла імпровізоване кладовище для тварин. Воно розташоване під мостом на Ківерцівській. На цих могилках журналісти побачили і іграшки для тварин, і навіть на одній було фото. Однак насправді таке кладовище не має права на існування.



«Правилами благоустрою нашого міста заборонено захоронення тварин в грунт», - пояснила очільниця комунального підприємства «Ласка» Оксана Богданюк.



Експерти згадують, що на Волині свого часу були спеціальні місця для захоронення тварин. Однак це не стосувалося домашніх улюбленців. Вони мали іншу специфіку і їх закрили майже 15 років тому.



«Колись були спеціально відведені худобомогильники, це ще можна сказати в радянські часи, коли було масове велике поголів'я тварин, це були тоді колгоспи і звичайно був природний падіж і тоді були спеціально відведені місця для худобомогильників», - пояснив представник Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк.



На Волині таких худобомогильників було майже 300. Зараз же для підприємств, які займаються тваринництвом, існує певна схема поховання.



«І всі підприємства, які займаються вирощуванням або реалізацією чи птахівництва, чи тваринництва вони повинні заключати договора з тими утильзаводами і передавати всю цю продукцію згідно договорів на ці заводи на переробку», - додав він.



Якщо тварина гине від інфекції - її спалюють на місці смерті.



«На глибині двох метрів викопується і там вони на місці в цьому вони спалюються. І місце, де лежав цей труп, воно обробляється тоже дизрозчином», - пояснив Сергій Войтюк.



А як же бути звичайним людям, які тримають домашніх улюбленців, сприймають їх як членів родини, і врешті-решт таки стикаються з сумною проблемою про захоронення? Як варіант - їх можна привезти до комунального підприємства Ласка. У них є договір зі спеціальним заводом в Жовкві, який утилізує померлих тварин.



«Утилізація котика коштує ну приблизно 165 гривень, собачка до 20 кілограм, бо це все залежить від ваги, послуга від ваги тварини, собачка до 20 кілограм в межах 440 гривень», - розповіла очільниця комунального підприємства «Ласка» Оксана Богданюк.



На підприємстві є спеціальна морозильна камера, де зберігають всі рештки. І навіть бездомних тварин.



«Однією з функцій нашого підприємства є збір решток тварин на вулицях міста, тобто якшо тваринка загинула на вулицях міста, до нас телефонують мешканці, ми забираєм ці рештки», - додала вона.



Тож питання «як похоронити домашнього улюбленця», дійсно, є непростим. Як дослідили, легальних варіантів є 2: або віддати тваринку у «Ласку», яка відвезе її на утильзавод, і 2-ий - складніший - подбати про кремацію в іншому місті, бо в Луцьку її не роблять. До речі, Ірина зізналася: прах улюблениці Клеопатри поки що тримає вдома, хоч тваринка померла рік тому.



«Куди подіти прах тварини і де його заховати, в нас легальних місць немає. Там якісь романтичні підходи типу розвіяти його десь там не знаю, на Говерлі ну для мене це трохи дивні підходи, тому він поки стоїть дома, я не визначилась, шо з ним робити якшо чесно», - підсумувала Ірина Гарбарчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як у Луцьку захоронити тварину після її смерті? Яка служба може допомогти? Насправді, це є проблемою. Відкриємо, можливо, для когось секрет - але хоронити тварин у землю на Волині офіційно заборонено. Тож, наприклад, лучанкавідвезла свою кицьку у крематорій аж до Києва.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає ВСН «Я везла сама її, знайомі, які їхали на той момент зі Львова до Києва, я їхала їхньою машиною», - розповіла, яка віддала кицьку на кремацію.Кішка Іринипомерла рік тому, після місяця лікування у лікарні Львова. Для Ірини важливим було похоронити її, як належить. Тож везла уже неживу домашню улюбленицю усю дорогу на руках - у спеціальній коробці. До речі, поштою перевозити тварин, які померли, категорично заборонено. За кремацію кота у Києві жінка заплатила небагато - немало...«Це декілька тисяч гривень було, скажем так, можливо десь в районі 2-х», - зізналася лучанка.У Луцьку знімальна група 12 каналу знайшла імпровізоване кладовище для тварин. Воно розташоване під мостом на Ківерцівській. На цих могилках журналісти побачили і іграшки для тварин, і навіть на одній було фото. Однак насправді таке кладовище не має права на існування.«Правилами благоустрою нашого міста заборонено захоронення тварин в грунт», - пояснила очільниця комунального підприємства «Ласка»Експерти згадують, що на Волині свого часу були спеціальні місця для захоронення тварин. Однак це не стосувалося домашніх улюбленців. Вони мали іншу специфіку і їх закрили майже 15 років тому.«Колись були спеціально відведені худобомогильники, це ще можна сказати в радянські часи, коли було масове велике поголів'я тварин, це були тоді колгоспи і звичайно був природний падіж і тоді були спеціально відведені місця для худобомогильників», - пояснив представник Держпродспоживслужби в областіНа Волині таких худобомогильників було майже 300. Зараз же для підприємств, які займаються тваринництвом, існує певна схема поховання.«І всі підприємства, які займаються вирощуванням або реалізацією чи птахівництва, чи тваринництва вони повинні заключати договора з тими утильзаводами і передавати всю цю продукцію згідно договорів на ці заводи на переробку», - додав він.Якщо тварина гине від інфекції - її спалюють на місці смерті.«На глибині двох метрів викопується і там вони на місці в цьому вони спалюються. І місце, де лежав цей труп, воно обробляється тоже дизрозчином», - пояснив Сергій Войтюк.А як же бути звичайним людям, які тримають домашніх улюбленців, сприймають їх як членів родини, і врешті-решт таки стикаються з сумною проблемою про захоронення? Як варіант - їх можна привезти до комунального підприємства Ласка. У них є договір зі спеціальним заводом в Жовкві, який утилізує померлих тварин.«Утилізація котика коштує ну приблизно 165 гривень, собачка до 20 кілограм, бо це все залежить від ваги, послуга від ваги тварини, собачка до 20 кілограм в межах 440 гривень», - розповіла очільниця комунального підприємства «Ласка» Оксана Богданюк.На підприємстві є спеціальна морозильна камера, де зберігають всі рештки. І навіть бездомних тварин.«Однією з функцій нашого підприємства є збір решток тварин на вулицях міста, тобто якшо тваринка загинула на вулицях міста, до нас телефонують мешканці, ми забираєм ці рештки», - додала вона.Тож питання «як похоронити домашнього улюбленця», дійсно, є непростим. Як дослідили, легальних варіантів є 2: або віддати тваринку у «Ласку», яка відвезе її на утильзавод, і 2-ий - складніший - подбати про кремацію в іншому місті, бо в Луцьку її не роблять. До речі, Ірина зізналася: прах улюблениці Клеопатри поки що тримає вдома, хоч тваринка померла рік тому.«Куди подіти прах тварини і де його заховати, в нас легальних місць немає. Там якісь романтичні підходи типу розвіяти його десь там не знаю, на Говерлі ну для мене це трохи дивні підходи, тому він поки стоїть дома, я не визначилась, шо з ним робити якшо чесно», - підсумувала Ірина Гарбарчук.

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