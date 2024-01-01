Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 18-20° тепла.
Область
Хмарно. Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 16-21° тепла.
Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 18-20° тепла.
Область
Хмарно. Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 16-21° тепла.
Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00
Картина українського художника встановила рекорд на аукціоні
Сьогодні, 19:00
Нацбанк знизив облікову ставку в Україні
Сьогодні, 18:23