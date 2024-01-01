Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 18-20° тепла.

Область

Хмарно. Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 16-21° тепла.

Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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