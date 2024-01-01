Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 18-20° тепла.



Область



Хмарно. Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 16-21° тепла.



Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 18-20° тепла.Хмарно. Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 16-21° тепла.Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.

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