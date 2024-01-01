Російський «кріт» мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав «кріт» російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій.По це у телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті.Наприкінці лютого цього року українська спецслужба затримала зрадника, коли він намагався втекти до невизнаного Придністров’я через прикордонну річку.За даними слідства,є мешканець Дніпропетровщини, який у 2000-х роках закінчив московський державний університет, де здобув диплом юриста.Під час навчання в росії він потрапив у поле зору воєнної розвідки рф (відомої як гру).Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував в «режимі очікування» ворожих завдань.У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор, який «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності.Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута.Перебуваючи на прифронтовій території, «кріт» російського гру збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ.Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники гру.Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон.Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували його злочини і затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.На підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪ ч. 4 ст. 408 (дезертирство).З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому покарання у виді 15 років тюрми з конфіскацією майна.Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.