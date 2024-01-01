П’яного водія у Луцьку «здала» технічна несправність авто

Вчора, 12 червня, близько 22:00 патрульні побачили автомобіль марки Ford Focus, який рухався з технічною несправністю вулицею Карбишева в Луцьку.Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.Під час спілкування у водія поліцейські помітили. Чоловік пройшов огляд на місці, результат— 0, 82 проміле.Крім того, керманич не мав при собі відповідних документів на автомобіль та посвідчення водія. А також інспектори встановили, що легковик перебуває в розшуку ДВС.