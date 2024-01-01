Швейцарський волонтер подарував пожежне авто луцьким рятувальникам

Волонтер із Швейцарії передав луцьким рятувальникам уже четвертий пожежний автомобіль.Про це повідомляє у фейсбуці ДСНС Волині.Сьогодні,13 червня, до Луцька завітав добрий друг луцьких вогнеборців волонтер із Швейцарії. Для потреб рятувальників ДСНС Волині він передав спеціальну пожежну автоцистерну на шассі IVECO.Автомобіль призначений для гасіння пожеж та виконання першочергових аварійно-рятувальних робіт, укомплектований спеціальним захисним пожежним одягом та спеціальним спорядженням для вогнеборців, сучасним інструментом тощо.Символічний ключ від пожежного автомобіля він вручив головному рятувальнику Волині, а він, своєю чергою, передав автомобіль луцьким вогнеборцям.У знак дружби та за надану гуманітарну допомогу очільник волинських рятувальників вручив волонтеру Подяку, адже це уже четвертий спеціальний автомобіль для служби 101 Волині. Як і попередня техніка (пікап Nissan NP300, Daihatsu Terios, Volkswagen Sharan) ця пожежна автоцистерна допомагатиме луцьким рятувальникам надавати допомогу людям під час виконання складних завдань із ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій.