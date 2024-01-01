Серед «липових» документів на волинському кордоні найбільше – військово-облікових

Майже три сотні «липових» документів виявили цьогоріч прикордонники в пунктах пропуску на Волині.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.Громадяни не полишають спроб незаконно потрапити за кордон, в тому числі й з використанням підроблених документів.З початку цього року в пунктах пропуску області інспектори підрозділів Волинського прикордонного загону виявили 274 фальшивки, які особи надавали для перевірки під час проходження паспортного контролю.Найчастіше ознаки підробок прикордонники знаходять у. Також трапляються «липові» пенсійні посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, документи про бронювання, довідки та інші папери.У такий спосіб потрапити за кордон мають намір громадяни, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд з України.За спробу незаконного перетину держрубежу правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності. А про усі випадки виявлення підробок прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.