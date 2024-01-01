Серед «липових» документів на волинському кордоні найбільше – військово-облікових
Сьогодні, 14:28
Майже три сотні «липових» документів виявили цьогоріч прикордонники в пунктах пропуску на Волині.
Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
Громадяни не полишають спроб незаконно потрапити за кордон, в тому числі й з використанням підроблених документів.
З початку цього року в пунктах пропуску області інспектори підрозділів Волинського прикордонного загону виявили 274 фальшивки, які особи надавали для перевірки під час проходження паспортного контролю.
Найчастіше ознаки підробок прикордонники знаходять у військово-облікових документах. Також трапляються «липові» пенсійні посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, документи про бронювання, довідки та інші папери.
У такий спосіб потрапити за кордон мають намір громадяни, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд з України.
За спробу незаконного перетину держрубежу правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності. А про усі випадки виявлення підробок прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.
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Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
Громадяни не полишають спроб незаконно потрапити за кордон, в тому числі й з використанням підроблених документів.
З початку цього року в пунктах пропуску області інспектори підрозділів Волинського прикордонного загону виявили 274 фальшивки, які особи надавали для перевірки під час проходження паспортного контролю.
Найчастіше ознаки підробок прикордонники знаходять у військово-облікових документах. Також трапляються «липові» пенсійні посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, документи про бронювання, довідки та інші папери.
У такий спосіб потрапити за кордон мають намір громадяни, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд з України.
За спробу незаконного перетину держрубежу правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності. А про усі випадки виявлення підробок прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.
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