Колаборантка влаштувалася вчителькою у школу в Києві

Колаборантка влаштувалася вчителькою у школу в Києві
СБУ викрила колаборантку з Куп'янська, яка після деокупації міста влаштувалася шкільним вчителем у Києві.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації Куп’янська на Харківщині. Після звільнення міста вона переїхала в Київ, де переховувалася під виглядом переселенки та вчителя в місцевій школі.

За даними контррозвідки СБУ, до початку повномасштабного вторгнення рф жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради.

Під час окупації райцентру вона перейшла на бік ворога, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою.

Перебуваючи на «посаді», колаборантка займалась розробкою кремлівських «методичок» для вчителів місцевих шкіл.

У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські «стандарти» освіти.

Так, наприклад, вона детально описувала ворожу методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення Української Державності.

Також на сторінках видання колаборантка вчила як виправдовувати збройну агресію рф та «пояснювати» воєнні злочини рашистів.

Для впровадження «нововведень» фігурантка у складі делегації зустрічалася з «першим заступником міністра освіти лнр». Цю подію широко висвітлювали прокремлівські ЗМІ та їхні соціальні мережі.

Під час звільнення Куп’янська колаборантка поспіхом переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Колаборантка влаштувалася вчителькою у школу в Києві

Перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва.

Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Колаборантка влаштувалася вчителькою у школу в Києві

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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