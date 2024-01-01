На Волині віддали останню шану Герою Юрієві Янюку

На Волині віддали останню шану Герою Юрієві Янюку
У Володимирі на Волині сьогодні, 13 червня, провели в останню путь старшого сержанта Юрія Янюка.

Про це повідомляє ВСН.

Відспівування відбулося у Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ. Поховали Героя на Федорівському кладовищі на Алеї Слави.

Нагадаємо, серце старшого сержанта Юрія Валеріановича Янюка, 1969 р.н., який виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку, зупинилося 9 червня 2024 року.

Герой був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у ЗСУ ще у лютому 2020 року і до останнього подиху був вірний присязі та своєму обов'язку із захисту Батьківщини.

У Героя залишилася мама та брат.



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Теги: загиблі, війна
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