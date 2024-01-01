На Волині віддали останню шану Герою Юрієві Янюку

У Володимирі на Волині сьогодні, 13 червня, провели в останню путь старшого сержантаПро це повідомляє ВСН.Відспівування відбулося у Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ. Поховали Героя на Федорівському кладовищі на Алеї Слави.Нагадаємо, серце старшого сержанта Юрія Валеріановича Янюка, 1969 р.н., який виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку,Герой був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у ЗСУ ще у лютому 2020 року і до останнього подиху був вірний присязі та своєму обов'язку із захисту Батьківщини.У Героя залишилася мама та брат.