На Волині віддали останню шану Герою Юрієві Янюку
Сьогодні, 15:17
У Володимирі на Волині сьогодні, 13 червня, провели в останню путь старшого сержанта Юрія Янюка.
Про це повідомляє ВСН.
Відспівування відбулося у Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ. Поховали Героя на Федорівському кладовищі на Алеї Слави.
Нагадаємо, серце старшого сержанта Юрія Валеріановича Янюка, 1969 р.н., який виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку, зупинилося 9 червня 2024 року.
Герой був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у ЗСУ ще у лютому 2020 року і до останнього подиху був вірний присязі та своєму обов'язку із захисту Батьківщини.
У Героя залишилася мама та брат.
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Про це повідомляє ВСН.
Відспівування відбулося у Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ. Поховали Героя на Федорівському кладовищі на Алеї Слави.
Нагадаємо, серце старшого сержанта Юрія Валеріановича Янюка, 1969 р.н., який виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку, зупинилося 9 червня 2024 року.
Герой був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у ЗСУ ще у лютому 2020 року і до останнього подиху був вірний присязі та своєму обов'язку із захисту Батьківщини.
У Героя залишилася мама та брат.
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