На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині
Сьогодні, 12:05
У боях із російськими окупантами загинув військовослужбовець Юрій Янюк із Володимира на Волині.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«З глибоким сумом повідомляю про іще одну втрату для нашої громади - 9 червня 2024 року зупинилось серце старшого сержанта Янюка Юрія Валеріановича, 1969 р.н., який виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку», - зазначив мер.
Він був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у ЗСУ ще у лютому 2020 року. До останнього подиху був вірний присязі та своєму обов'язку із захисту Батьківщини.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана воїну! Про день та час прощання з Юрієм Янюком повідомлю згодом», - додав Ігор Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«З глибоким сумом повідомляю про іще одну втрату для нашої громади - 9 червня 2024 року зупинилось серце старшого сержанта Янюка Юрія Валеріановича, 1969 р.н., який виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку», - зазначив мер.
Він був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у ЗСУ ще у лютому 2020 року. До останнього подиху був вірний присязі та своєму обов'язку із захисту Батьківщини.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана воїну! Про день та час прощання з Юрієм Янюком повідомлю згодом», - додав Ігор Пальонка.
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