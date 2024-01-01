На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині

У боях із російськими окупантами загинув військовослужбовецьіз Володимира на Волині.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«З глибоким сумом повідомляю про іще одну втрату для нашої громади - 9 червня 2024 року зупинилось серце старшого сержанта Янюка Юрія Валеріановича, 1969 р.н., який виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку», - зазначив мер.Він був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у ЗСУ ще у лютому 2020 року. До останнього подиху був вірний присязі та своєму обов'язку із захисту Батьківщини.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана воїну! Про день та час прощання з Юрієм Янюком повідомлю згодом», - додав Ігор Пальонка.