Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки

Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки
Україна відкрила перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки, створений у партнерстві з компанією Rheinmetall.

Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.

«Це пришвидшить ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України», - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

У майбутньому тут можна буде виробляти нову техніку для українських військових.


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Теги: військова допомога, Україна
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