Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки

перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки, створений у партнерстві з компанією Rheinmetall.



Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.



«Це пришвидшить ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України», - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.



На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.



У майбутньому тут можна буде виробляти нову техніку для українських військових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна відкрила, створений у партнерстві з компанією Rheinmetall.Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.«Це пришвидшить ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України», - заявив заступник міністра оборони УкраїниНа спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.У майбутньому тут можна буде виробляти нову техніку для українських військових.

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