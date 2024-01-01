Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки
Сьогодні, 12:22
Україна відкрила перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки, створений у партнерстві з компанією Rheinmetall.
Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.
«Це пришвидшить ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України», - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.
У майбутньому тут можна буде виробляти нову техніку для українських військових.
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Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.
«Це пришвидшить ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України», - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.
У майбутньому тут можна буде виробляти нову техніку для українських військових.
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