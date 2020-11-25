До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список
Сьогодні, 12:58
Згідно з оновленим QS World University Rankings, у переліку найкращих університетів світу залишаються 11 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ренкінг.
Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 701-710
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 741-750
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 801-850
- Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 1001-1200
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 1001-1200
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200-
- Сумський державний університет - позиція 1001-1200
- Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400
- Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1201-1400
- Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1401+
QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.
Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.
У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:
- репутація в академічному середовищі
- цитованість наукових публікацій представників університету
- співвідношення кількості викладачів і студентів
- результати працевлаштування
- ставлення роботодавців до випускників
- репутація випускників серед роботодавців
- зв'язки з міжнародною науковою мережею
- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
- сталість - соціальний та екологічний вплив тощо
Варто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ренкінг.
Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 701-710
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 741-750
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 801-850
- Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 1001-1200
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 1001-1200
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200-
- Сумський державний університет - позиція 1001-1200
- Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400
- Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1201-1400
- Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1401+
QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.
Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.
У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:
- репутація в академічному середовищі
- цитованість наукових публікацій представників університету
- співвідношення кількості викладачів і студентів
- результати працевлаштування
- ставлення роботодавців до випускників
- репутація випускників серед роботодавців
- зв'язки з міжнародною науковою мережею
- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
- сталість - соціальний та екологічний вплив тощо
Варто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В екосистемах Волині вже виникло понад сотню пожеж
Сьогодні, 13:15
До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список
Сьогодні, 12:58
На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
Сьогодні, 12:40
На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині
Сьогодні, 12:05