До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список

До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список
Згідно з оновленим QS World University Rankings, у переліку найкращих університетів світу залишаються 11 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ренкінг.

Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 701-710
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 741-750
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 801-850
- Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 1001-1200
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 1001-1200
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200-
- Сумський державний університет - позиція 1001-1200
- Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400
- Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1201-1400
- Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1401+

QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.

У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:

- репутація в академічному середовищі
- цитованість наукових публікацій представників університету
- співвідношення кількості викладачів і студентів
- результати працевлаштування
- ставлення роботодавців до випускників
- репутація випускників серед роботодавців
- зв'язки з міжнародною науковою мережею
- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
- сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

Варто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: освіта, університет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В екосистемах Волині вже виникло понад сотню пожеж
Сьогодні, 13:15
До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список
Сьогодні, 12:58
На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
Сьогодні, 12:40
Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки
Сьогодні, 12:22
На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Волинський університет став фіналістом проєкту з академічної доброчесності Волинський університет став фіналістом проєкту з академічної доброчесності
25 листопад, 2020, 05:29
ВНУ імені Лесі Українки – у всесвітній базі медичних шкіл ВНУ імені Лесі Українки – у всесвітній базі медичних шкіл
24 листопад, 2020, 23:34
Як перевестися до іншого вишу чи на іншу спеціальність Як перевестися до іншого вишу чи на іншу спеціальність
15 січень, 2020, 07:16
Луцький виш «утеплять» за 7 мільйонів євро Луцький виш «утеплять» за 7 мільйонів євро
11 березень, 2019, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В екосистемах Волині вже виникло понад сотню пожеж
Сьогодні, 13:15
 0
До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список
Сьогодні, 12:58
 0
На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
Сьогодні, 12:40
 0
Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки
Сьогодні, 12:22
 0
На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8