До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список





Про це пише



Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:



- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 701-710

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 741-750

- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 801-850

- Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 1001-1200

- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 1001-1200

- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200-

- Сумський державний університет - позиція 1001-1200

- Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400

- Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400

- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1201-1400

- Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1401+



QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.



Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.



У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:



- репутація в академічному середовищі

- цитованість наукових публікацій представників університету

- співвідношення кількості викладачів і студентів

- результати працевлаштування

- ставлення роботодавців до випускників

- репутація випускників серед роботодавців

- зв'язки з міжнародною науковою мережею

- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів

- сталість - соціальний та екологічний вплив тощо



Варто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з оновленим QS World University Rankings, у переліку найкращих університетів світу залишаються 11 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.Про це пише РБК-Україна із посиланням на ренкінг.Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 701-710- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 741-750- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 801-850- Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 1001-1200- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 1001-1200- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200-- Сумський державний університет - позиція 1001-1200- Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400- Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1201-1400- Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1401+QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:- репутація в академічному середовищі- цитованість наукових публікацій представників університету- співвідношення кількості викладачів і студентів- результати працевлаштування- ставлення роботодавців до випускників- репутація випускників серед роботодавців- зв'язки з міжнародною науковою мережею- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів- сталість - соціальний та екологічний вплив тощоВарто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

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