На виборчий штаб путіна працювала донька ексмера Полтави

Працівники СБУ затримали доньку ексмера Полтави, яка працювала на «виборчий штаб» партіїПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, якау 2022 та 2023 роках.Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію.За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «єдина росія».Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.Так, у період співпраці з «виборчим штабом» партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.