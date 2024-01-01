На виборчий штаб путіна працювала донька ексмера Полтави
Сьогодні, 13:32
Працівники СБУ затримали доньку ексмера Полтави, яка працювала на «виборчий штаб» партії путіна.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з рф під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.
Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію.
За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «єдина росія».
Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.
Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.
Так, у період співпраці з «виборчим штабом» партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.
Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.
Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.
Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з рф під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.
Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію.
За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «єдина росія».
Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.
Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.
Так, у період співпраці з «виборчим штабом» партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.
Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.
Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.
Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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