Мерія запевняє, що Луцьк готовий до кількаденних блекаутів

Об’єкти критичної інфраструктури та медичні заклади у Луцьку належним чином забезпечені генераторами.Про це у телеграмі повідомив мер ЛуцькаКомунальні заклади та підприємства забезпечені дизельгенераторами, бензиновими генераторами та іншими джерелами альтернативного живленняТак, на КП “Луцькводоканал” встановлено 34 генератори загальною потужністю 1,5мВт, 12 з них - змонтовано на основних важливих об’єктах - каналізаційних насосних станціях і водозаборах. Для забезпечення роботи дизель-генераторів при середньому навантаженні підприємству необхідно щодобово 12 тисяч літрів палива.ДКП “Луцьктепло” має 46 генераторів загальною потужністю 6,45 мВт. Зокрема, це 33 дизельні генератори та 13 бензинових. Щоб забезпечити роботу цих генераторів при середньому навантаженні необхідно майже 30 тисяч літрів дизпалива та 1300 літрів бензину щодобово.Забезпечені альтернативними джерелами живлення й заклади охорони здоров’я. Зокрема, комунальні підприємства “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади”, “Луцький клінічний пологовий будинок” та “Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади”. Вони встановили 11 бензинових та дизельних генераторів загальною потужністю 986 кВт. На забезпечення їх роботи щодоби необхідно 3175 літрів дизпалива та 227 літрів бензину.«Звичайно, генератори не зможуть замінити стандартне стабільне й потужне постачання електроенергії, однак при зупиненні електропостачання на кілька днів дозволять не допустити катастрофи в наданні послуг опалення, водопостачання й водовідведення та зможуть забезпечити стабільну роботу міських лікувальних закладів на тривалий період», - зазначив Поліщук.