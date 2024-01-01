В екосистемах Волині вже виникло понад сотню пожеж

У 2024 році в природних екосистемах області зареєстровано 107 пожеж. З них 106та одне – торфовища на площі близько 1 га.Про це під час брифінгу ОДА повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області«В лісових масивах та на торфяниках Волині зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Ці дві категорії пожеж є найбільш проблемними серед пожеж в екосистемах. Звичайно, влітку їх кількість очікувано збільшується, – зазначив рятувальник. – Щоб запобігти цим пожежам і бути готовими до їх ліквідації на початкових стадіях, сили всіх служб зараз максимально зосереджені. Також проводяться роз’яснювальні роботи серед населення, триває робота з органами влади для того, щоб ми могли оперативно отримувати інформацію про найменші осередки пожеж, особливо на торфовищах і не допускати їхньому розповсюдженню».Він розповів, що одна пожежа на торфовому родовищі зареєстрована у Камінь-Каширському районі поблизу села Воєгоща. Її ліквідація тривала впродовж усього світлового дня.«Такі пожежі виникають через необережність. Однак найчастіше люди свідомо підпалюють у себе на господарських ділянках сухі матеріали та сміття, що перекидаються на торфяники і їх досить складно ліквідувати», – сказав Володимир Несторов.За підпалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність, а також кримінальна, якщо пожежі завдають шкоди національним паркам та великій кількості лісових масивів.«На жаль, не всі дослухаються до попереджень. Цього року на Волині 47 осіб притягнуті до адміністративної відповідальності», – наголосив речник ГУ ДСНС у Волинські області.Пожежами в екосистемах завдається величезна шкода ґрунтам, рослинному та тваринному світу. Такі випалювання погіршують якість ґрунтів та призводять до зниження урожайності.