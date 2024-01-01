На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні

На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
НЕК «Укренерго» змінило ліміт споживання електричної енергії у сторону зменшення.

У вівторок, 11 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) з 14:00 до 23:00, повідомляє в телеграмі Волиньобленерго.

До 14:00 та з 23:00 до 24:00 – усі черги без обмежень.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Графіки - за посиланням.

На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні


Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В екосистемах Волині вже виникло понад сотню пожеж
Сьогодні, 13:15
До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список
Сьогодні, 12:58
На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
Сьогодні, 12:40
Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки
Сьогодні, 12:22
На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Економія світла: «Укрзалізниця» переглядає графіки руху електричок Економія світла: «Укрзалізниця» переглядає графіки руху електричок
07 червень, 18:01
Чому в Луцьку інколи ліхтарі горять удень: роз’яснення Чому в Луцьку інколи ліхтарі горять удень: роз’яснення
07 червень, 17:23
Завтра будуть тестувати нові графіки відключень світла, - Міненерго Завтра будуть тестувати нові графіки відключень світла, - Міненерго
07 червень, 16:20
Попри відключення світла, через збій програми у Луцьку вдень світилися вуличні ліхтарі Попри відключення світла, через збій програми у Луцьку вдень світилися вуличні ліхтарі
05 червень, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В екосистемах Волині вже виникло понад сотню пожеж
Сьогодні, 13:15
 0
До рейтингу найкращих вишів світу потрапили 11 університетів з України. Список
Сьогодні, 12:58
 0
На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
Сьогодні, 12:40
 0
Україна спільно з Rheinmetall відкрила перший цех із ремонту бронетехніки
Сьогодні, 12:22
 0
На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8