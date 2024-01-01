На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
Сьогодні, 12:40
НЕК «Укренерго» змінило ліміт споживання електричної енергії у сторону зменшення.
У вівторок, 11 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) з 14:00 до 23:00, повідомляє в телеграмі Волиньобленерго.
До 14:00 та з 23:00 до 24:00 – усі черги без обмежень.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки - за посиланням.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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У вівторок, 11 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) з 14:00 до 23:00, повідомляє в телеграмі Волиньобленерго.
До 14:00 та з 23:00 до 24:00 – усі черги без обмежень.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки - за посиланням.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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