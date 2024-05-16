Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 10:10
У вівторок, 11 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 14:00 до 19:00.
З 00:00 до 14:00 та з 19:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
Графіки - за посиланням.
На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
"У соцмережах та месенджерах поширюють ФЕЙКОВІ графіки відключення на території Волинської області та у м. Луцьку. ТАКІ ПОВІДОМЛЕННЯ є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Читайте якісні офіційні джерела!" - наголошують енергетики.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 14:00 до 19:00.
З 00:00 до 14:00 та з 19:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
Графіки - за посиланням.
На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
"У соцмережах та месенджерах поширюють ФЕЙКОВІ графіки відключення на території Волинської області та у м. Луцьку. ТАКІ ПОВІДОМЛЕННЯ є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Читайте якісні офіційні джерела!" - наголошують енергетики.
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