Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК

Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
У вівторок, 11 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 14:00 до 19:00.

З 00:00 до 14:00 та з 19:00 до 24:00 усі черги без обмежень.

Графіки - за посиланням.

На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.
Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

"У соцмережах та месенджерах поширюють ФЕЙКОВІ графіки відключення на території Волинської області та у м. Луцьку. ТАКІ ПОВІДОМЛЕННЯ є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Читайте якісні офіційні джерела!" - наголошують енергетики.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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