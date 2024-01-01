За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців





Про це Антоніна Криштальська. З пацієнтами-військовими працюють: фізичні та ерготерапевти, психолог, логопед та медперсонал.



"Маємо 20 стаціонарних ліжок, сформовані мультидисциплінарні команди. Ми працюємо після вогнепального поранення, з пацієнтами з порушенням ходи, порушення функції суглобів", — додала завідувачка.



Один із тих, хто нині проходить реабілітацію у госпіталі — Володимир Ровенський. Боєць отримав поранення 30 квітня під час боїв на Донеччині. "Вже зараз можу сам сідати, сам вставати. Вже починаємо ходити потрошку. Бачу результати, то мені дуже надає натхнення", — каже захисник.



Як розповіла матір пораненого бійця Людмила Ровенська, на початку реабілітації син не міг ворушити пальцями ніг. За два тижні занять зі спеціалістами ситуація покращилася.



Приїхав відвідати брата у госпіталі Олександр Ровенський. Він теж військовослужбовець, нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.



Фахівчиня Яна Медвідь займається ерготерапією. Зараз допомогає військовому Олександру Скибчику обходитися у повсякденні без сторонньої допомоги. Боєць отримав осколкові поранення біля Роботиного на Запоріжжі.



"Працюємо із ним над відновленням навичок самообслуговування. Якщо у нас є порушення з рукою, ми працюємо над відновленням сили м’язів, над відновленням дрібної моторики", — додала ерготерапевтка.



Військовий Олег Жданюк з Луцького району потрапив у відділення реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни уже втретє. Цього разу, каже, травмувався внаслідок ДТП під час несення військової служби. Наразі чоловік через пошкодження гомілкостопу відновлює навички ходи за допомогою фізичних терапевтів.



"Служив в 14 окремій механізованій бригаді, — розповів захисник. — Треба працювати над собою, щоб стати на свої дві ноги. Я сюди взагалі поступив на милицях, а вже ходжу. Трошки ступаю на ногу – це вже велика перспектива".



Як розповіла фізична терапевтка Вероніка Кондзерська, щодня військові мають по 3 години реабілітації, під час яких працюють із ерготерапевтом, фізичним терапевтом і відновлюють навички.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському госпіталі ветеранів війни у Луцьку за півтора року пройшли реабілітацію майже 500 поранених військовослужбовців.Про це Суспільному розповіла завідувачка. З пацієнтами-військовими працюють: фізичні та ерготерапевти, психолог, логопед та медперсонал."Маємо 20 стаціонарних ліжок, сформовані мультидисциплінарні команди. Ми працюємо після вогнепального поранення, з пацієнтами з порушенням ходи, порушення функції суглобів", — додала завідувачка.Один із тих, хто нині проходить реабілітацію у госпіталі —. Боєць отримав поранення 30 квітня під час боїв на Донеччині. "Вже зараз можу сам сідати, сам вставати. Вже починаємо ходити потрошку. Бачу результати, то мені дуже надає натхнення", — каже захисник.Як розповіла матір пораненого бійця, на початку реабілітації син не міг ворушити пальцями ніг. За два тижні занять зі спеціалістами ситуація покращилася.Приїхав відвідати брата у госпіталі. Він теж військовослужбовець, нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.Фахівчинязаймається ерготерапією. Зараз допомогає військовомуобходитися у повсякденні без сторонньої допомоги. Боєць отримав осколкові поранення біля Роботиного на Запоріжжі."Працюємо із ним над відновленням навичок самообслуговування. Якщо у нас є порушення з рукою, ми працюємо над відновленням сили м’язів, над відновленням дрібної моторики", — додала ерготерапевтка.Військовийз Луцького району потрапив у відділення реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни уже втретє. Цього разу, каже, травмувався внаслідок ДТП під час несення військової служби. Наразі чоловік через пошкодження гомілкостопу відновлює навички ходи за допомогою фізичних терапевтів."Служив в 14 окремій механізованій бригаді, — розповів захисник. — Треба працювати над собою, щоб стати на свої дві ноги. Я сюди взагалі поступив на милицях, а вже ходжу. Трошки ступаю на ногу – це вже велика перспектива".Як розповіла фізична терапевтка, щодня військові мають по 3 години реабілітації, під час яких працюють із ерготерапевтом, фізичним терапевтом і відновлюють навички.

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