За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців

За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців
У Волинському госпіталі ветеранів війни у Луцьку за півтора року пройшли реабілітацію майже 500 поранених військовослужбовців.

Про це Суспільному розповіла завідувачка Антоніна Криштальська. З пацієнтами-військовими працюють: фізичні та ерготерапевти, психолог, логопед та медперсонал.

"Маємо 20 стаціонарних ліжок, сформовані мультидисциплінарні команди. Ми працюємо після вогнепального поранення, з пацієнтами з порушенням ходи, порушення функції суглобів", — додала завідувачка.

Один із тих, хто нині проходить реабілітацію у госпіталі — Володимир Ровенський. Боєць отримав поранення 30 квітня під час боїв на Донеччині. "Вже зараз можу сам сідати, сам вставати. Вже починаємо ходити потрошку. Бачу результати, то мені дуже надає натхнення", — каже захисник.

Як розповіла матір пораненого бійця Людмила Ровенська, на початку реабілітації син не міг ворушити пальцями ніг. За два тижні занять зі спеціалістами ситуація покращилася.

Приїхав відвідати брата у госпіталі Олександр Ровенський. Він теж військовослужбовець, нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.
За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців

Фахівчиня Яна Медвідь займається ерготерапією. Зараз допомогає військовому Олександру Скибчику обходитися у повсякденні без сторонньої допомоги. Боєць отримав осколкові поранення біля Роботиного на Запоріжжі.

"Працюємо із ним над відновленням навичок самообслуговування. Якщо у нас є порушення з рукою, ми працюємо над відновленням сили м’язів, над відновленням дрібної моторики", — додала ерготерапевтка.
За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців

Військовий Олег Жданюк з Луцького району потрапив у відділення реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни уже втретє. Цього разу, каже, травмувався внаслідок ДТП під час несення військової служби. Наразі чоловік через пошкодження гомілкостопу відновлює навички ходи за допомогою фізичних терапевтів.

"Служив в 14 окремій механізованій бригаді, — розповів захисник. — Треба працювати над собою, щоб стати на свої дві ноги. Я сюди взагалі поступив на милицях, а вже ходжу. Трошки ступаю на ногу – це вже велика перспектива".
За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців

Як розповіла фізична терапевтка Вероніка Кондзерська, щодня військові мають по 3 години реабілітації, під час яких працюють із ерготерапевтом, фізичним терапевтом і відновлюють навички.
За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців

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Теги: Волинь, військові, госпіталь
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