У центрі Луцька збили велосипедиста

У центрі Луцька збили велосипедиста
На центральній вулиці обласного центру Волині – проспекті Волі – сьогодні, 11 червня, сталася автопригода за участю велосипедиста.

Про це пише Конкурент.

Аварія трапилася зранку, 11 червня, на проспекті Волі.

Постраждалого оглядали лікарі, про його стан поки нічого невідомо.

У пресслужбі поліції підтвердили факт аварії.

«Водій автомобіля Опель зафіра допустив наїзд на велосипедиста. На місці наразі працює слідчо-оперативна група», – повідомили правоохоронці.

У центрі Луцька збили велосипедиста

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Теги: ДТП, Луцьк
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