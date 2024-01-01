У центрі Луцька збили велосипедиста

сталася автопригода за участю велосипедиста.



Про це пише



Аварія трапилася зранку, 11 червня, на проспекті Волі.



Постраждалого оглядали лікарі, про його стан поки нічого невідомо.



У пресслужбі поліції підтвердили факт аварії.



«Водій автомобіля Опель зафіра допустив наїзд на велосипедиста. На місці наразі працює слідчо-оперативна група», – повідомили правоохоронці.





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