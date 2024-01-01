У центрі Луцька збили велосипедиста
Сьогодні, 11:07
На центральній вулиці обласного центру Волині – проспекті Волі – сьогодні, 11 червня, сталася автопригода за участю велосипедиста.
Про це пише Конкурент.
Аварія трапилася зранку, 11 червня, на проспекті Волі.
Постраждалого оглядали лікарі, про його стан поки нічого невідомо.
У пресслужбі поліції підтвердили факт аварії.
«Водій автомобіля Опель зафіра допустив наїзд на велосипедиста. На місці наразі працює слідчо-оперативна група», – повідомили правоохоронці.
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Про це пише Конкурент.
Аварія трапилася зранку, 11 червня, на проспекті Волі.
Постраждалого оглядали лікарі, про його стан поки нічого невідомо.
У пресслужбі поліції підтвердили факт аварії.
«Водій автомобіля Опель зафіра допустив наїзд на велосипедиста. На місці наразі працює слідчо-оперативна група», – повідомили правоохоронці.
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