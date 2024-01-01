Міноборони рф оголосило про початок другого етапу ядерних навчань за участю Білорусі





Як передає



Заявлено, що навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування тактичної ядерної зброї росії та Білорусі «з метою безумовного забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Союзної держави».



Як повідомлялось раніше, 21 травня російські військові розпочали перший етап навчань із практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Проведення таких навчань у росії анонсували 6 травня «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони росії розпочало другий етап навчань з тактичною ядерною зброєю, під час якого буде відпрацьовано «питання спільної підготовки частин збройних сил рф та Білорусі до бойового застосування тактичної ядерної зброї».Як передає Укрінформ , про це повідомляє Телеграм-канал військового відомства країни-агресора.Заявлено, що навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування тактичної ядерної зброї росії та Білорусі «з метою безумовного забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Союзної держави».Як повідомлялось раніше, 21 травня російські військові розпочали перший етап навчань із практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Проведення таких навчань у росії анонсували 6 травня «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань».

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