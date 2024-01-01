Міноборони рф оголосило про початок другого етапу ядерних навчань за участю Білорусі

Міноборони рф оголосило про початок другого етапу ядерних навчань за участю Білорусі
Міноборони росії розпочало другий етап навчань з тактичною ядерною зброєю, під час якого буде відпрацьовано «питання спільної підготовки частин збройних сил рф та Білорусі до бойового застосування тактичної ядерної зброї».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал військового відомства країни-агресора.

Заявлено, що навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування тактичної ядерної зброї росії та Білорусі «з метою безумовного забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Союзної держави».

Як повідомлялось раніше, 21 травня російські військові розпочали перший етап навчань із практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Проведення таких навчань у росії анонсували 6 травня «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Платники податків у Луцьку допомогли війську майже на 300 мільйонів
Сьогодні, 11:37
Міноборони рф оголосило про початок другого етапу ядерних навчань за участю Білорусі
Сьогодні, 11:20
У центрі Луцька збили велосипедиста
Сьогодні, 11:07
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Ляшук
Сьогодні, 10:53
За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
В Литву не пустили вагон з Білорусі, позначений символом російської агресії В Литву не пустили вагон з Білорусі, позначений символом російської агресії
04 червень, 10:30
У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича, – «Беларускі Гаюн» У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича, – «Беларускі Гаюн»
24 травень, 15:41
Лукашенко розповів, чому Білорусь не вступає у війну проти України Лукашенко розповів, чому Білорусь не вступає у війну проти України
12 квітень, 16:22
Україна нарощує оборонні можливості по всій лінії кордону з рф та Білоруссю, - Демченко Україна нарощує оборонні можливості по всій лінії кордону з рф та Білоруссю, - Демченко
08 квітень, 11:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Платники податків у Луцьку допомогли війську майже на 300 мільйонів
Сьогодні, 11:37
 0
Міноборони рф оголосило про початок другого етапу ядерних навчань за участю Білорусі
Сьогодні, 11:20
 0
У центрі Луцька збили велосипедиста
Сьогодні, 11:07
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Ляшук
Сьогодні, 10:53
 0
За півтора року у Волинському госпіталі пройшли реабілітацію майже пів тисячі бійців
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8