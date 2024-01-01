«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Ляшук
Сьогодні, 10:53
Завтра, 12 червня, назавжди повертається додому Герой із села Підгайці Ляшук Віктор Михайлович.
Про це повідомили у громаді.
"Чин похорону відбудеться у середу 12 червня. Орієнтовно о 09.00 - 9.30 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує додому у село Підгайці.
Орієнтовно з 09.30-10.00 живим коридором гідно зустрінемо траурний кортеж Героя по вулиці Дубнівській.
Далі піша хода рухатиметься вулицею Підгаєцькою до дому захисника по вул. Підгаєцька 47.
Об 11:30 від дому траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці: Підгаєцька, Дубнівська до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська 14-Б, де відбудеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ховатимуть бійця на місцевому кладовищі у Підгайцях.
"Маємо гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь.
У громаді 12 червня оголошено Днем жалоби за загиблим земляком", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Чин похорону відбудеться у середу 12 червня. Орієнтовно о 09.00 - 9.30 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує додому у село Підгайці.
Орієнтовно з 09.30-10.00 живим коридором гідно зустрінемо траурний кортеж Героя по вулиці Дубнівській.
Далі піша хода рухатиметься вулицею Підгаєцькою до дому захисника по вул. Підгаєцька 47.
Об 11:30 від дому траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці: Підгаєцька, Дубнівська до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська 14-Б, де відбудеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ховатимуть бійця на місцевому кладовищі у Підгайцях.
"Маємо гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь.
У громаді 12 червня оголошено Днем жалоби за загиблим земляком", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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