«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Ляшук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Ляшук
Завтра, 12 червня, назавжди повертається додому Герой із села Підгайці Ляшук Віктор Михайлович.

Про це повідомили у громаді.

"Чин похорону відбудеться у середу 12 червня. Орієнтовно о 09.00 - 9.30 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує додому у село Підгайці.

Орієнтовно з 09.30-10.00 живим коридором гідно зустрінемо траурний кортеж Героя по вулиці Дубнівській.

Далі піша хода рухатиметься вулицею Підгаєцькою до дому захисника по вул. Підгаєцька 47.

Об 11:30 від дому траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці: Підгаєцька, Дубнівська до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська 14-Б, де відбудеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ховатимуть бійця на місцевому кладовищі у Підгайцях.

"Маємо гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь.
У громаді 12 червня оголошено Днем жалоби за загиблим земляком", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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