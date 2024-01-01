Платники податків у Луцьку допомогли війську майже на 300 мільйонів
Сьогодні, 11:37
Луцька громада упродовж цього року на підтримку Сил оборони витратила 288,4 мільйона гривень.
Про це пише ВСН з посиланням на коментар пресслужби Луцької міської ради.
За ці гроші було закуплено Mavic різних комплектацій, Екофло, Стралінки, РЕБ, FPV-дрони, антидронові рушниці, рації, автомобілі, безпілотні літальні комплекси тощо.
Лише за попередній тиждень за кошти платників податків Луцької громади було закуплено чимало техніки та гаджетів для воїнів. Ось перелік:
- Квертус AD G-6+
- РЕБ Синиця 1 - 11 штук
- РЕБ Синиця 3 - 3 штуки
- Mavic 3 - 14 штук
- Mavic 3 FMC - 3 штук
- Mavic 3Е - 2 штуки
- Mavic 3T - 10 штук
- FPV-дрони - 130 штук
- Тепловізійний приціл HikMicro - 3 штуки
- АКБ до Mavic - 80 штук
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Про це пише ВСН з посиланням на коментар пресслужби Луцької міської ради.
За ці гроші було закуплено Mavic різних комплектацій, Екофло, Стралінки, РЕБ, FPV-дрони, антидронові рушниці, рації, автомобілі, безпілотні літальні комплекси тощо.
Лише за попередній тиждень за кошти платників податків Луцької громади було закуплено чимало техніки та гаджетів для воїнів. Ось перелік:
- Квертус AD G-6+
- РЕБ Синиця 1 - 11 штук
- РЕБ Синиця 3 - 3 штуки
- Mavic 3 - 14 штук
- Mavic 3 FMC - 3 штук
- Mavic 3Е - 2 штуки
- Mavic 3T - 10 штук
- FPV-дрони - 130 штук
- Тепловізійний приціл HikMicro - 3 штуки
- АКБ до Mavic - 80 штук
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