Платники податків у Луцьку допомогли війську майже на 300 мільйонів

підтримку Сил оборони витратила 288,4 мільйона гривень.



Про це пише



За ці гроші було закуплено Mavic різних комплектацій, Екофло, Стралінки, РЕБ, FPV-дрони, антидронові рушниці, рації, автомобілі, безпілотні літальні комплекси тощо.



Лише за попередній тиждень за кошти платників податків Луцької громади було закуплено чимало техніки та гаджетів для воїнів. Ось перелік:



- Квертус AD G-6+

- РЕБ Синиця 1 - 11 штук

- РЕБ Синиця 3 - 3 штуки

- Mavic 3 - 14 штук

- Mavic 3 FMC - 3 штук

- Mavic 3Е - 2 штуки

- Mavic 3T - 10 штук

- FPV-дрони - 130 штук

- Тепловізійний приціл HikMicro - 3 штуки

- АКБ до Mavic - 80 штук



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада упродовж цього року навитратила 288,4 мільйона гривень.Про це пише ВСН з посиланням на коментар пресслужби Луцької міської ради.За ці гроші було закуплено Mavic різних комплектацій, Екофло, Стралінки, РЕБ, FPV-дрони, антидронові рушниці, рації, автомобілі, безпілотні літальні комплекси тощо.Лише за попередній тиждень за кошти платників податків Луцької громади було закуплено чимало техніки та гаджетів для воїнів. Ось перелік:- Квертус AD G-6+- РЕБ Синиця 1 - 11 штук- РЕБ Синиця 3 - 3 штуки- Mavic 3 - 14 штук- Mavic 3 FMC - 3 штук- Mavic 3Е - 2 штуки- Mavic 3T - 10 штук- FPV-дрони - 130 штук- Тепловізійний приціл HikMicro - 3 штуки- АКБ до Mavic - 80 штук

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