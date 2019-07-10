У Запоріжжі невідомий застрелив посадовця міської ради

У Запоріжжі невідомий застрелив посадовця міської ради
Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя невідомий чоловік відкрив вогонь по місцевому посадовцю, внаслідок чого той не вижив. Правоохоронці намагаються відшукати нападника.

Про це повідомили в поліції Запорізької області, пише Громадське.

За даними слідства, біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.

Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

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Теги: Запоріжжя, посадовець, вбивство
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