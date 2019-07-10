У Запоріжжі невідомий застрелив посадовця міської ради
Сьогодні, 11:50
Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя невідомий чоловік відкрив вогонь по місцевому посадовцю, внаслідок чого той не вижив. Правоохоронці намагаються відшукати нападника.
Про це повідомили в поліції Запорізької області, пише Громадське.
За даними слідства, біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.
Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.
За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в поліції Запорізької області, пише Громадське.
За даними слідства, біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.
Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.
За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині обірвалося життя Героя Юрія Янюка з Волині
Сьогодні, 12:05
У Запоріжжі невідомий застрелив посадовця міської ради
Сьогодні, 11:50
Міноборони рф оголосило про початок другого етапу ядерних навчань за участю Білорусі
Сьогодні, 11:20