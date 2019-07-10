У Запоріжжі невідомий застрелив посадовця міської ради





Про це



За даними слідства, біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.



Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.



За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя невідомий чоловік відкрив вогонь по місцевому посадовцю, внаслідок чого той не вижив. Правоохоронці намагаються відшукати нападника.Про це повідомили в поліції Запорізької області, пише Громадське.За даними слідства, біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.За даними джерел hromadske, стріляли в, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

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