Захисники за добу ліквідували 1100 російських окупантів і збили ворожий літак
Сьогодні, 09:20
Загалом росія вже втратила в Україні 520850 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
- танків ‒ 7902 (+23),
- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32),
- артилерійських систем – 13690 (+46),
- РСЗВ – 1099 (+1),
- засоби ППО ‒ 842 (+5),
- літаків – 359 (+1),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58),
- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
- танків ‒ 7902 (+23),
- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32),
- артилерійських систем – 13690 (+46),
- РСЗВ – 1099 (+1),
- засоби ППО ‒ 842 (+5),
- літаків – 359 (+1),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58),
- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).
Дані уточнюються.
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