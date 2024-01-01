Захисники за добу ліквідували 1100 російських окупантів і збили ворожий літак





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,



- танків ‒ 7902 (+23),



- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32),



- артилерійських систем – 13690 (+46),



- РСЗВ – 1099 (+1),



- засоби ППО ‒ 842 (+5),



- літаків – 359 (+1),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),



- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),



- кораблі / катери ‒ 28 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58),



- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 520850 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,- танків ‒ 7902 (+23),- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32),- артилерійських систем – 13690 (+46),- РСЗВ – 1099 (+1),- засоби ППО ‒ 842 (+5),- літаків – 359 (+1),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),- кораблі / катери ‒ 28 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58),- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).Дані уточнюються.

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