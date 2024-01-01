Захисники за добу ліквідували 1100 російських окупантів і збили ворожий літак

Захисники за добу ліквідували 1100 російських окупантів і збили ворожий літак
Загалом росія вже втратила в Україні 520850 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,

- танків ‒ 7902 (+23),

- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32),

- артилерійських систем – 13690 (+46),

- РСЗВ – 1099 (+1),

- засоби ППО ‒ 842 (+5),

- літаків – 359 (+1),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),

- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),

- кораблі / катери ‒ 28 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58),

- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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