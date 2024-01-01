Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО

Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО
Національний природний парк "Прип'ять - Стохід" покажуть у документальному фільмі "Велике коло. Україна".

Про це повідомляють на сторінці нацпарку.

Відомий мандрівник, письменник, бізнесмен Артемій Сурін разом з командою кінокомпанії «Прайм Сторі Пікчерс» відвідали Національний природний парк "Прип'ять - Стохід".

Мандруючи водним маршрутом із озера Люб’язь по річці Прип’ять, знімали ландшафти Поліської Амазонії для документального фільму “Велике коло. Україна”. Цей фільм – багатосерійна кінорозповідь про те, як живуть українські регіони під час війни, пояснив його продюсер Олександр Максимчук.
Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО

Найбільше цікавили команду туристичні об’єкти парку. Особливу увагу звернули на село Сваловичі, його історію, стиль життя та збереженні ремесла, що відомі в нашому регіоні. Природа заплав річок, лісів, та боліт зачарувала операторів пташинним світом, рослинністю та збереженим станом.
Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО

Задокументувати важливий етап становлення нації та допомогти українцям подолати складний період життя. Показати приклади людей, які здійснили свою мрію і досягли успіху незважаючи на війну. Познайомити глядачів із прикладами того, як деякі українці змогли свій відчай перетворити на рушійну силу. Нагадати велич і красу наших земель – це основні завдання команди.
Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО

"Отож разом з вами чекаємо виходу повнометражного сюжету про нашу мальовничу Волинь, заповідні території національного парку, автентичне життя села Свалович та про гармонійне життя поліщуків на кордоні із Білоруссю", - йдеться у дописі на сторінці нацпарку.

З командою Артемія Суріна працювали Юрій Корх, Віта Андрусик Володимир Труш та Василь Павлюковець.
Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО

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Теги: Україна, Волинь, НПП
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