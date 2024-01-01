Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Національний природний парк "Прип'ять - Стохід" покажуть у документальному фільмі "Велике коло. Україна".
Про це повідомляють на сторінці нацпарку.
Відомий мандрівник, письменник, бізнесмен Артемій Сурін разом з командою кінокомпанії «Прайм Сторі Пікчерс» відвідали Національний природний парк "Прип'ять - Стохід".
Мандруючи водним маршрутом із озера Люб’язь по річці Прип’ять, знімали ландшафти Поліської Амазонії для документального фільму “Велике коло. Україна”. Цей фільм – багатосерійна кінорозповідь про те, як живуть українські регіони під час війни, пояснив його продюсер Олександр Максимчук.
Найбільше цікавили команду туристичні об’єкти парку. Особливу увагу звернули на село Сваловичі, його історію, стиль життя та збереженні ремесла, що відомі в нашому регіоні. Природа заплав річок, лісів, та боліт зачарувала операторів пташинним світом, рослинністю та збереженим станом.
Задокументувати важливий етап становлення нації та допомогти українцям подолати складний період життя. Показати приклади людей, які здійснили свою мрію і досягли успіху незважаючи на війну. Познайомити глядачів із прикладами того, як деякі українці змогли свій відчай перетворити на рушійну силу. Нагадати велич і красу наших земель – це основні завдання команди.
"Отож разом з вами чекаємо виходу повнометражного сюжету про нашу мальовничу Волинь, заповідні території національного парку, автентичне життя села Свалович та про гармонійне життя поліщуків на кордоні із Білоруссю", - йдеться у дописі на сторінці нацпарку.
З командою Артемія Суріна працювали Юрій Корх, Віта Андрусик Володимир Труш та Василь Павлюковець.
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Про це повідомляють на сторінці нацпарку.
Відомий мандрівник, письменник, бізнесмен Артемій Сурін разом з командою кінокомпанії «Прайм Сторі Пікчерс» відвідали Національний природний парк "Прип'ять - Стохід".
Мандруючи водним маршрутом із озера Люб’язь по річці Прип’ять, знімали ландшафти Поліської Амазонії для документального фільму “Велике коло. Україна”. Цей фільм – багатосерійна кінорозповідь про те, як живуть українські регіони під час війни, пояснив його продюсер Олександр Максимчук.
Найбільше цікавили команду туристичні об’єкти парку. Особливу увагу звернули на село Сваловичі, його історію, стиль життя та збереженні ремесла, що відомі в нашому регіоні. Природа заплав річок, лісів, та боліт зачарувала операторів пташинним світом, рослинністю та збереженим станом.
Задокументувати важливий етап становлення нації та допомогти українцям подолати складний період життя. Показати приклади людей, які здійснили свою мрію і досягли успіху незважаючи на війну. Познайомити глядачів із прикладами того, як деякі українці змогли свій відчай перетворити на рушійну силу. Нагадати велич і красу наших земель – це основні завдання команди.
"Отож разом з вами чекаємо виходу повнометражного сюжету про нашу мальовничу Волинь, заповідні території національного парку, автентичне життя села Свалович та про гармонійне життя поліщуків на кордоні із Білоруссю", - йдеться у дописі на сторінці нацпарку.
З командою Артемія Суріна працювали Юрій Корх, Віта Андрусик Володимир Труш та Василь Павлюковець.
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